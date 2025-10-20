Вижте кои са победителите в Ученическите игри по шах

22 представителни отбора от 13 училища от община Бургас се включиха в регионалното първенство по шах.

Състезателите бяха разделени в няколко възрастови групи: 1. – 4. клас, 5. – 7. клас, 8. – 10. клас и 11. – 12. клас от Ученическите игри за 2025/2026 година. Надпреварата се проведе на 17 октомври в спортна зала „Нефтохимик“. За първи път тази година в състезанието участваха най-малките бургаски ученици от 1. До 4. Клас.

Отборите играха всеки срещу всеки, за да определят крайното класиране. Първенството премина при добра организация под ръководството на съдии от бургаската съдийска колегия по шах.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. – 4. клас

І място – СУ „Епископ Константин Преславски“

ІІ място – СУ „Константин Петканов“

ІІІ място – ОУ „Георги Бенковски“

5. – 7. клас

І място – ОУ „Братя Миладинови“

ІІ място – ПМГ „Акад. Никола Обрешков“

ІІІ място – ОУ „Георги Бенковски“

8. – 10. клас

І място – ПМГ „Акад. Никола Обрешков“

ІІ място – СУ „Епископ Константин Преславски“

ІІІ място – ПГСАГ „Кольо Фичето“

11. – 12. клас, юноши

І място – ПГКПИ

ІІ място – ПГМЕЕ

ІІІ място – АЕГ „Гео Милев“

