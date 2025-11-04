Вижте какво ви e подготвил „БулевАрт“ през есента

В пространствата на „БулевАрт – мрежа на сетивата“ късната есен идва с нов, по-интензивен заряд – творчески и изпълнен с живот.

„БулевАрт“ отново събира артисти, творци и любители на културата в поредица от вдъхновяващи събития, които доказват, че есента може да бъде сезон на ново начало, смели идеи и вдъхновение.

Ето какво са подготвили партньорите от мрежата:

04 ноември /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Когато ти се иска нещо по-различно – интересно, динамично и малко предизвикателно – вторниците в EscoBAR са твоето място. Тук любопитството се превръща в игра, а мисълта се състезава с времето. Няма шаблони, няма скука – само въпроси, остроумни отговори и добро настроение до самия финал. Събери своя кръг от умници и се впусни в едно интелигентно приключение, където знанието и забавлението вървят ръка за ръка. За информация и записване: +359 879 118 020.

05 ноември /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Викторината в EscoBAR не е обикновено състезание, а вечер, изпълнена с изненади и сплотена енергия между отборите. Забрави за формалните въпроси – тук всичко опира до бързо мислене, логическа находчивост, инстинкт и щипка късмет. Най-забавните моменти се раждат сред смях, наздравици и приятелски спорове, а знанието носи не само точки, а и чисто удоволствие.

За информация и записване: +359 879 118 020.

06 ноември /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR – FOOTBALL QUIZ

Футболът е повече от игра – това е страст, стратегия и отборен дух. Единадесет срещу единадесет, една топка и безброй емоции, които се раждат на зеленото поле. Всяко докосване, всеки пас и всеки гол са част от история, написана с пот, сърце и аплодисменти.

Ако знаеш коя е първата страна, спечелила световното първенство, или кой държи рекорда за най-много голове в един сезон – време е да го докажеш!

Заповядай на FOOTBALL QUIZ в EscoBAR този четвъртък – вечер, в която футболните познания, бързата мисъл и доброто настроение играят в един отбор.

За информация и записване: +359 879 118 020.

07 ноември /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

В EscoBAR купонът никога не спира – ритъмът те обгръща, светлината танцува по стените, а емоцията нараства с всяка изминала секунда. Докато дните навън се скъсяват, тук нощите се изпълват с живот – гласове, смях и мелодии, които остават в спомените дълго след като светлините угаснат. Сцената е готова да приюти твоя глас, а микрофонът ти шепне: „Стани, покажи се!“ Дай воля на музиката, усети ритъма и превърни октомврийските вечери в EscoBAR в личната си мелодична история

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 21:00 ч., Robi

С емоционален пост в социалните мрежи Robi вече обяви датите на първото си клубно турне „Заедно завинаги“. Новата програма ще бъде представена и пред феновете в Бургас, където ги очаква истински артистичен заряд. Концерта обещава смесица от любими песни, свежи аранжименти и незабравими емоции, които ще съберат музиката и публиката в едно уникално преживяване.

За информация: +359 876 475 990.

08 ноември /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque – танцувай с пулса на есента

Музиката не спира, светлините продължават да примамват, а всяко изпълнение е покана за още една вечер, изпълнена с енергия и добро настроение. В EscoBAR сезоните не слагат точка – те отварят нови страници, пълни със смях, импровизирани танци и гласове, които вдъхват живот на нощта. Под блясъка на неоновите лампи всеки може да бъде себе си – шумен, усмихнат и зареден с настроение. Есента тук не носи хлад, а разпалва ритъма и пулса на забавлението още по-силно.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., POP IT с Goody & JJ

На следващото POP IT парти ще има не просто двама диджея, а сблъсък на две музикални вселени. Тези на Goody & JJ. Резултатът от този сблъсък е изключително ярко събитие, познато още като Супер парти. Гответе се за микс с най-любимите поп и диско бенгъри, които ще взривят дансинга от танци и емоции.

За информация: +359 876 475 990.

09 ноември /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR –

Под звуците на латино музиката залата се изпълва с движение, а танцът обединява хора с различен опит в едно усещане за свобода и радост. Това не е просто излизане, а пълноценно преживяване – танц, който зарежда, раздвижва и сближава. Обуй удобни обувки, повикай приятели и усети как неделята се превръща в истински празник на живота и музиката.

За информация и резервации: +359 879 118 020.

До 10 ноември Галерия „Пролет”, ул. „Лермонтов“ № 33, „Параклис“, изложба – живопис на Ивайло Мирчев

От 16 октомври до 10 ноември в галерия „Пролет“ ще бъде представена изложба – живопис „Параклис“ на Ивайло Мирчев. Параклис е красива, макар и чужда дума. Преведена от гръцки означава утешение. Защо параклис? „Пътят ми на художник винаги е бил съпътстван от съмнения и вътрешни противоречия, емоционални и от чисто занаятчийски характер. Дори ако щете изборът на тема, съпротивата на материала, етапите на работа, които много често променят до неузнаваемост пъвоначалнатата идея.”

За информация: +359 887 790 487.

От 24.10. в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, ,,Homo delictus” – юбилейна изложба на Анелия Николова

В галерия „Art Gallery Nesi” на ул. „Хан Крум“ 3 може да се насладите на юбилейна изложба на Анелия Николова – ,,Homo delictus” .

„Homo delictus (очарованият човек) Една от първите думи, които научих на френски е „ravi“ и по-специално израза „mon coeur est ravi“ – сърцето ми е очаровано. Homo delictus сме когато гледаме, слушаме или сме очаровани от някоя идея.“

За информация: +359 56 841 549.

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч.

Есента плавно отстъпва място на ноември, но сцената на БулевАРТ остава огряна от емоция, музика и неподправен талант, който заслужава да бъде изживян на живо. След като впечатлиха журито на „България търси талант“ с трите заслужени „да“, Илиян, Коцето и Дилян Дяков се завръщат пред своята публика. Чуйте ги отблизо – там, където музиката е истинска и всяка песен докосва сърцето.

За информация: +359 896 642 624.

