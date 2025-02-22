Вижте как ще се организира движението на автомобилите и автобусите в Бургас по повод Месопустна Задушница

Във връзка с отбелязване на Месопустна Задушница ще бъде въведена реорганизация на движението на автомобили в района на гробищния парк в Бургас утре – 22 февруари от 07.30 часа.



Промените се налагат заради традиционния наплив от граждани към парка.



Движението за автомобили ще бъде еднопосочно, като в гробищния парк ще се влиза през входа, който е до кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а ще се излиза през ул. „Транспортна“. Пътният трафик по ул. „Транспортна“ ще бъде отклоняван към бул. „Димитър Димов“. Ще се пропускат само товарни автомобили и автобуси от градския и междуселищен транспорт. Полицейските служители ще са в близост до пешеходните пътеки, като при необходимост временно ще спират движението за преминаване на пешеходците.

линия 92 → Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Ортото” – ул. “Босна” – ул. “Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Спортна”– бул. “Иван Вазов” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

ВАЖНО: Часовете, в които линия 92 обслужва спирка Гробищен парк в съботните дни са 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10.

– линия Б1 → Терминал Меден Рудник – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал Юг – бул. „Христо Ботев” – Александровска – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – Александровска – бул. „Христо Ботев” – Терминал Юг – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал Меден Рудник

– Линия 11 → Терминал Славейков – ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал Славейков

– Линия 12 → Терминал Славейков – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал Славейков

– Линия 15 → Автогара Юг – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. Сарафово

→ кв. Сарафово – поради ремонт на пътя, в посокаАвтогара Юг автобусите не минават през ул. „Транспортна“

– линия Б11 → Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал Меден рудник.

https://burgasbus.info/burgasbus/?p=14263

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