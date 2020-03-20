Вижте къде ще има КПП-та в Бургас

Във връзка с въведените нови мерки, свързани с извънредното положение от полунощ, се разкриват следните КПП- та в Бургас:



КПП- изход/вход Созопол;

КПП – след м.с. Върли бряг;

КПП – бл. 69 „Меден рудник“ – посока Твърдица;

КПП- кв. „Горно Езерово“ – преди кариерата;

КПП- бензиностанция „Жезъл“- кръгово- град Поморие;

КПП- бензиностанция „Шел“- посока Каблешково;

КПП – бензиностанция „Ромпетрол“ – главен път Бургас – София;

КПП – „Топлофикация“;

КПП – разклон Българово;

КПП- разклон Банево – Изворище.