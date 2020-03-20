Вижте къде ще има КПП-та в Бургас
Във връзка с въведените нови мерки, свързани с извънредното положение от полунощ, се разкриват следните КПП- та в Бургас:
КПП- изход/вход Созопол;
КПП – след м.с. Върли бряг;
КПП – бл. 69 „Меден рудник“ – посока Твърдица;
КПП- кв. „Горно Езерово“ – преди кариерата;
КПП- бензиностанция „Жезъл“- кръгово- град Поморие;
КПП- бензиностанция „Шел“- посока Каблешково;
КПП – бензиностанция „Ромпетрол“ – главен път Бургас – София;
КПП – „Топлофикация“;
КПП – разклон Българово;
КПП- разклон Банево – Изворище.