събота, март 21, 2020
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Вижте къде ще има КПП-та в Бургас

Недялко Тенев

Във връзка с въведените нови мерки, свързани с извънредното положение от полунощ, се разкриват следните КПП- та в Бургас:


КПП- изход/вход Созопол;
КПП – след м.с. Върли бряг;
КПП – бл. 69 „Меден рудник“ – посока Твърдица;
КПП- кв. „Горно Езерово“ – преди кариерата;
КПП- бензиностанция „Жезъл“- кръгово- град Поморие;
КПП- бензиностанция „Шел“- посока Каблешково;
КПП – бензиностанция „Ромпетрол“ – главен път Бургас – София;
КПП – „Топлофикация“;
КПП – разклон Българово;
КПП- разклон Банево – Изворище.    

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