Вижте изложбата „ТЕ СА ОЩЕ МЕЖДУ НАС“ от 23 септември в Бургас

На 23.09.2025 г. (вторник) от 18 часа в галерията на „Дружество на художниците – Бургас“ ще бъде представена експозиция на художниците, които ни напуснаха през последните две десетилетия.

Това са големи имена на бургаското (и българското) изобразително изкуство. Колегията никога няма да се примири с тяхното отсъствие. Те поставиха жалони, които бележат пътища и образци.

Инициатори на изложбата са Анета Салабашева – Краева и Севина Трайкова. А ето имената на художниците: Божидар Калъчев, Виолета Масларова, Георги Баев, Дамян Заберски, Дечко Стоев, Иван Попов, Ирена Иванова, Климент Атанасов, Кирил Симеонов, Красимир Зинин, Кръстю Тодоров, Лидия Кунева, Лора Янева, Ненко Токмакчиев, Николай Янакиев, Огнян Петков, Роджер Краев, Руси Стоянов, Стоян Цанев, Тодор Атанасов, Тодор Евгениев.

Заповядайте да се насладите на тяхното незабравено изкуство, гордост за бургаската школа!

Facebook

Twitter



Shares