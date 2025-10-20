Зам.-кметът „Хуманитарни дейности“ Стилиян Стойчев присъства на VII фолклорен събор „Срацимир към корените“.

Той поздрави жителите и гостите на селото по случай 195-годишния му юбилей.

Празникът е организиран от Кметство Срацимир, Народно читалище „Иван Вазов – 1941“ и Клуба на пенсионера и хората с увреждания.

Събитието започна с тържествен водосвет в залата на читалището на селото, където се събраха стотици хора, дошли да споделят радостта от празника.

В рамките на фолклорната програма, която продължи повече от час, на сцената излязоха множество самодейни състави и индивидуални изпълнители от региона. Гостите имаха възможност да се насладят на автентични песни, танци и обичаи, които пазят паметта и историята на Срацимир.

Facebook

Twitter



Shares