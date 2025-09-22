„Вихрен вертикал 2025“ се проведе успешно и с амбиция да се превърне в ежегодна традиция
На 20 септември в Пирин се проведе възобновеното състезание „Вихрен вертикал“.
След няколкогодишно прекъсване надпреварата отново събра десетки любители на планинското бягане от страната и чужбина. То бе организирано от БТС, ТД -Банско, НП ,,Пирин“ и екипа момчета от Банско.
Стартът беше даден на хижа Вихрен, а участниците трябваше да изминат 1000 метра положителна денивелация, за да достигнат най-високия връх на Пирин – Вихрен (2914 м).
Организаторите споделиха, че целта им е състезанието да се утвърди като ежегодна проява и да стане част от календара на спортните събития в региона. Тази година трасето беше отлично обезопасено, а атмосферата и времето – благоприятни за участници и публика.
След оспорвана надпревара станаха ясни и победителите в различните категории:
Победители на „Вихрен вертикал 2025“:
Най- възрастен участник:
Люба Хлебарова
Най- млад участник:
Александър Томов
16-20 г. Момичета:
Мария Хинкова – 1 място
Марина Алексиева – 2 място
Момчета:
Тео Дучев – 1 място
Роман Мужейко – 2 място
Станислав Станков – 3 място
40-50г. Жени:
Верадина Начева – 1 място
Ивона Михайлова – 2 място
Венелина Илиева – 3 място
Мъже:
Слави Асенов – 1 място
Виктор Стефанов – 2 място
Николай Начев – 3 място
50-60г. Жени:
Стамена Вълчева – 1 място
Кери Бетел – 2 място
Весела Димитрова – 3 място
Мъже:
Петко Стефанов – 1 място
Кристиян Кобер – 2 място
Наско Башев – 3 място
Генерално класиране:
Жени:
Бюлсерин Сюлейман – 1 място
Верадина Начева – 2 място
Радостина Балова – 3 място
Мъже:
Борис Алексиев – 1 място
Асен Радулов – 2 място
Петко Стефанов – 3 място