„Вихрен вертикал 2025“ се проведе успешно и с амбиция да се превърне в ежегодна традиция

На 20 септември в Пирин се проведе възобновеното състезание „Вихрен вертикал“.

След няколкогодишно прекъсване надпреварата отново събра десетки любители на планинското бягане от страната и чужбина. То бе организирано от БТС, ТД -Банско, НП ,,Пирин“ и екипа момчета от Банско.

Стартът беше даден на хижа Вихрен, а участниците трябваше да изминат 1000 метра положителна денивелация, за да достигнат най-високия връх на Пирин – Вихрен (2914 м).

Организаторите споделиха, че целта им е състезанието да се утвърди като ежегодна проява и да стане част от календара на спортните събития в региона. Тази година трасето беше отлично обезопасено, а атмосферата и времето – благоприятни за участници и публика.

След оспорвана надпревара станаха ясни и победителите в различните категории:

Победители на „Вихрен вертикал 2025“:

Най- възрастен участник:

Люба Хлебарова

Най- млад участник:

Александър Томов

16-20 г. Момичета:

Мария Хинкова – 1 място

Марина Алексиева – 2 място

Момчета:

Тео Дучев – 1 място

Роман Мужейко – 2 място

Станислав Станков – 3 място

40-50г. Жени:

Верадина Начева – 1 място

Ивона Михайлова – 2 място

Венелина Илиева – 3 място

Мъже:

Слави Асенов – 1 място

Виктор Стефанов – 2 място

Николай Начев – 3 място

50-60г. Жени:

Стамена Вълчева – 1 място

Кери Бетел – 2 място

Весела Димитрова – 3 място

Мъже:

Петко Стефанов – 1 място

Кристиян Кобер – 2 място

Наско Башев – 3 място

Генерално класиране:

Жени:

Бюлсерин Сюлейман – 1 място

Верадина Начева – 2 място

Радостина Балова – 3 място

Мъже:

Борис Алексиев – 1 място

Асен Радулов – 2 място

Петко Стефанов – 3 място

