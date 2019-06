Виенската филхармония гостуват в Пловдив

Знаменити музиканти от Виенска филхармония ще гостуват на юбилейния Международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” 2019 с два концерта



От десетилетия марката „Виенска филхармония“ се е превърнала в образец за най-висока класа, неповторим стил, недостижимо високо ниво и съзвездие от изумителни музиканти в състава си. На 24 и 25 юни 2019 г. Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ ще представи своеобразен цикъл от два концерта на едни от най-изтъкнатите солисти от прочутия оркестър:

На 24 юни от 18.30 ч. соло флейтистът на Виенска филхармония Карл-Хайнц Шютц, считан за топ-флейтист от новото поколение и именитата пианистка Мария Принц, предпочитан сценичен партньор от редица световноизвестни музиканти, ще изнесат рецитал в Малката Базилика;

На 25 юни от 18.30 ч. в Балабановата къща знаменитият ансамбъл WIEN, в чийто състав са Албена Данаилова – концертмайстор на Виенска филхармония, Раймунд Лиси – водач на втори цигулки на Виенска филхармония, Михаел Щрасер – виола, Йозеф Нидерхамер – контрабас и отново Карл-Хайнц Шютц – флейта ще озарят сцената на Фестивала с концерт от най-висока класа.

Концертите се осъществяват с подкрепата на Община Пловдив, Фондация “Музикартисимо”, Австрийско посолство, Министерство на културата, Фондация “Америка за България”

Карл-Хайнц Шютц e най-изтъкнатият представител на новото поколение топ-флейтисти. Соло флейтист на Виенска филхармония, той получава музикалното си образование в Landeskonservatorium във Vorarlberg при Eva Amsler, в Conservatoire National Supérieur de Musique в Лион при Philippe Bernold, и при прочутия Aurèle Nicolet в Швейцария. Лауреат е на редица национални младежки конкурси. През 1998 става лауреат на Международен конкурс „Карл Нилсен” в Одензе, Дания, а през 1999 прибавя към тази победа първото място на Международния конкурс за флейтисти в Краков.

Той е професор по флейта в Тhe Musik und Kunst Privatuniversität във Виена и гост-професор на няколко други консерватории. Води майсторски класове в Европа, като същевременно записва активно, специално за CAMERATA TOKYO, където е реализирал CD-та с опуси на Моцарт, Прокофиев и Брамс. Съвместно с The Academy of St. Martin in the fields, под диригентството на Сър Невил Маринър, издава за CHANDOS албум, озаглавен „20th centuries concerto grosso”. Карл Хайнц Шютц е артистичен директор на HORIZONTE Landeck.

Прочутият Ансамбъл WIEN е сред представителните камерни състави на Виенска филхармония – по време на ежегодния Новогодишен концерт на знаменития оркестър в Златната зала на Музикферайн WIEN често участва с брилянтни изпълнения.

Първата цигулка на Ансамбъл WIEN е българката Албена Данаилова – концертмайстор на Виенска филхармония. Втората цигулка в ансамбъла е водачът на втори цигулки на Виенските филхармоници – Раймунд Лиси.

Струнен квартет с контрабас, вместо виолончело. Това е комбинация, която позволява на ансамбъла да осъществи идеята си за включване на по-малко известни творби от Шуберт, Ланер и династията Щраус в класически програми. Както и да разшири репертоарната палитра с произведения, създадени специално за именития състав.

WIEN участва редовно в елитни форуми – Залцбургски фестивал, Виенски фестивални седмици и Пролетен фестивал, „Шубертиада”, Берлински фестивални седмици, Фестивал в Равена, и изнася концерти в престижни музикални центрове в Европа, Япония, Канада и САЩ. Съвместни изяви с музиканти от калибъра на T. Барто, Х. Карерас, Пл. Доминго, Б. Фритоли, А. Kиршлагер, Г. Mайзенберг и С. Владар, дооформят звездната дейност на ансамбъла, ползващ се с репутацията на един от най-стойностните камерни състави в света.

Артистичната дейност на Мария Принц обхваща солови рецитали, концерти с оркестър и камерна музика. Сред най-важните събития в нейната кариера са изявите й с Виенската филхармония под диригентството на Рикардо Мути и Сейджи Озава, и най-вече дългогодишната съвместна работа с легендарния Сър Невил Маринър на концертния подиум и в звукозаписното студио. Българската пианистка, която от 30 години живее и работи във Виена (от 1987 преподава във виенския Universität für Musik und Darstellende Kunst), концертира в Европа, САЩ, Япония, Австралия и Нова Зеландия, участва в програмите на престижни фестивали като Salzburger Festspiele, Pacific Music Festival в Япония, Donau Festival в Улм (Германия) и „Мартенски музикални дни“ в Русе. Нейни партньори на камерния подиум са солисти от Виенската филхармония, а също и именити интернационални инструменталисти и певци, като Патрик Галоа, Андрю Маринър, Филип Кюпер, Красимира Стоянова, Людовик Тезиé, Матиас Гьорне и Маргарита Грицкова.