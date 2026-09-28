Видин се готви за изборите на 25 октомври: Засилено полицейско присъствие в изборния ден

Областният управител Огнян Асенов проведе работна среща с представители на РИК и полицията за организацията и сигурността на президентския вот

Подготовката за предстоящите на 25 октомври 2026 г. избори за президент и вицепрезидент беше във фокуса на работна среща, проведена от областния управител на Видин Огнян Асенов по инициатива на ОДМВР – Видин.

В срещата участваха председателят на Районната избирателна комисия – Видин Десислава Дикова и секретарят Захарин Захариев, заместник-директорът на видинската полиция комисар Красимир Тренчев и началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Мартин Марков.

Присъстваха още заместник областният управител Пролет Георгиева-Николова и представители на ръководния екип на Областна администрация – Видин, които са пряко ангажирани с организацията на изборния процес.

Засилено полицейско присъствие в изборния ден

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на вота и взаимодействието между институциите.

Основната цел е да бъдат създадени необходимите условия за нормалното протичане на изборния процес и стриктното спазване на изборното законодателство.

Специален акцент беше поставен върху засиленото полицейско присъствие на 25 октомври. Мерките ще бъдат насочени към опазване на обществения ред, предотвратяване на конфликтни ситуации и недопускане на престъпления против политическите права на гражданите.

Предстои разширена среща между институциите

В края на разговорите участниците се обединиха около необходимостта да бъде организирана и разширена работна среща с представители на всички институции, които имат отношение към подготовката и провеждането на предстоящия вот.

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България са насрочени за 25 октомври 2026 г.

По данни на РИК – Видин само на територията на община Видин са образувани 120 избирателни секции, а Пети изборен район обхваща общо 11 общини. РИК 05 Видин