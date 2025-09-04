Ветово отбеляза 51 години от обявяването си за град

С богата и разнообразна културна програма Ветово отбелязва 51-ата годишнина от обявяването си за град. Кулминацията на честванията беше тази вечер с концерт на поп-фолк звездата Анелия. Сред гостите на събитието бе и областният управител на Русе Драгомир Драганов. В обръщението си към кмета д-р Мехмед Мехмед той каза, че доброто ръководство се познава не само по постигнатите резултати, но и по доверието на хората. „Вашите усилия – в модернизацията на инфраструктурата, в развитието на образованието и културата, в грижата за младите и възрастните показват, че общината се управлява с визия, последователност и уважение към обществеността. Вашият труд е пример, че с единство, професионализъм и честно отношение могат да се постигат значими промени“, заяви Драганов. „Вашите усилия показват, че европейското бъдеще не е само в големите столици, а и в нашите градове и села. Членството в Европейския съюз и активното участие в европейските инициативи дават възможност на страната и на общините да се модернизират, да привличат инвестиции и да развиват инфраструктурата си. Европейските програми не са само финансов ресурс – те са шанс за знания, иновации и споделени добри практики“, допълни областният управител, отчитайки усилията на кмета д-р Мехмед. Драганов посочи още, че България винаги е била на кръстопът на култури, езици и религии. „Нашата сила не е в еднообразието, а в многообразието – в това, че различните общности допринасят със своите традиции и обичаи. Именно тук се откроява ролята, отредена на община Ветово, която се явява един своеобразен коректив в това отношение и съхраняването на етническия мир“, сподели още областният управител.

„Преди шест години Вие ми гласувахте доверие и заедно положихме основите на новото начало в управлението на града и на общината ни – нов стил на управление, коренно различно отношение към проблемите, желание за развитие. С тази енергия през предходния мандат постигнахме значими резултати – подобрихме инфраструктурата, вложихме средства в образованието и културата, обновихме обществени пространства и работихме за по-добри условия на живот във всички населени места в общината“, каза от своя страна д-р Мехмед. Той отчете и подкрепата, която общината получава от председателя на ДПС „Ново Начало“ Делян Пеевски. „Днес имаме ясната визия за развитие на Община Ветово, като устойчива и балансирано развиваща се територия, със сплотена мултикултурна общност, с качествена инфраструктура, предоставяща възможности за комплексно социално-икономическо развитие, с оползотворен туристически потенциал и със съхранени природни богатства“, категоричен бе д-р Мехмед.

Народният представител Хюсеин Хафъзовопредели провеждащият се във Ветово традиционен панаир като празник на духа, разнообразието и красотата, които раждат човеколюбие. По негови думи празникът екласически пример как в нашата България хора от различни религии, етноси и култури могат да съжителстват заедно, да се уважават и да проявяватразбиране и интерес към различието, защото именно то ни обогатява като хора. „Винаги бъдете себе си! Трябва да се опознаваме и да проявяваме уважение към различните, да работим за съхранение на идентичността и самобитността. Трябва да дадем възможност всеки да живее според своя бит и култура и да осъзнаваме, че имаме общи ценности, като любов към родината и ближния“, каза Хафъзов.

Сред гостите на събитието бяха десетки представители на местната и държавната власт, академичната общност и бизнеса. Имаше и десетки поздравителни адреси, като председателят на ДПС – Ново начало Делян Пеевски беше написал, че с общи усилия трябва да се съхранят дългогодишните традиции и така празникът ще продължи да бъде извор на радост и удовлетворение на всички български граждани.

„Вярвам, че с усилията на всички жители и ръководството на Общината ще продължите да утвърждавате Ветово като място за възможности, развитие и човешка топлина. Нека празникът Ви носи вдъхновение, а всеки ден бъде изпълнен със светлина, доброта и успехи“, каза от своя страна общественият посредник на Община Русе Валентин Димитров.

През утрешния ден предстои богата музикална програма с местни певчески групи, както и от Авджълар, Истанбул. В събота ще има футболен турнир на малки врати, а в неделя турнир по народни борби. Празничната програма ще завърши с концерт на Емрах.

Припомняме, че с Указа на Министерски съвет от 4 септември 1974 година Ветово е обявен за град.

