Ветерани на „Пирин“ са готови да придобият акциите на клуба

Мирослав Митев е заявил готовност от името на група ветерани да поеме акциите на ПФК „Пирин – 22“ АД, а клубът е притиснат от задължения, които по непотвърдена информация достигат около 300 000 евро

Легендарният вратар на „Пирин“ и дългогодишен треньор на вратарите в детско-юношеската школа Мирослав Митев е готов от името на група ветерани да придобие акциите на ПФК „Пирин – 22“ АД, ако настоящият им собственик Георги Калпакчиев е готов да ги прехвърли.

Това съобщи кметът на Благоевград Методи Байкушев на пресконференция заедно с председателя на Общинския съвет Антоанета Богданова. Преди това двамата проведоха среща с ветерани на футболния клуб заради ситуацията след обявеното оттегляне на Калпакчиев.

Основната цел е да бъде намерен начин за запазване на лиценза на „Пирин“, продължаване на съществуването на мъжкия отбор и участието му в първенството на Втора лига.

Клубът е притиснат от времето

Кметът благодари на ветераните за бързата реакция и заявената готовност да придобият акциите и заедно с Община Благоевград и Общинския съвет да търсят изход от ситуацията.

„Нямаме гаранция, че ПФК ще успее да просъществува. Силно сме притиснати от времето – в края на септември трябва да бъдат погасени задълженията на клуба“, предупреди Байкушев.

По думите му към момента има непотвърдена информация, че общите задължения на клуба възлизат на около 300 000 евро, като 185 000 евро от тях са към НАП.

Общината не финансира професионалния клуб

Кметът направи разграничение между частното дружество ПФК „Пирин – 22“ АД и общинското ОФК „Пирин“ ЕООД.

ОФК „Пирин“ е общинско дружество, чрез което Община Благоевград подпомага развитието на детско-юношеския футбол.

Общината не финансира професионалния футболен клуб и частното дружество, подчерта Байкушев. Финансирането, кадровите решения, селекцията и спортните резултати на професионалния тим са отговорност на собственика му.

Предлагат Венко Попов отново да поеме ОФК „Пирин“

Предстоят промени и в ръководството на общинското дружество.

Кметът и председателят на Общинския съвет вече обявиха намерението си да предложат на местния парламент прекратяване на договора на настоящия управител на ОФК „Пирин“ Адалберт Зафиров.

Той беше назначен през май по искане на Георги Калпакчиев.

Следва да бъде взето решение кой ще поеме управлението на общинското дружество, като Методи Байкушев заяви, че ще предложи постът отново да бъде поверен на Венко Попов.

„Аз ще предложа това да бъде бившият управител Венко Попов. Той е доказал, че знае какво да прави в трудни моменти – както за управлението на дружеството, така и за запазването на управлението от общината“, заяви кметът.

Ситуацията около професионалния „Пирин“ остава динамична, като ключовите въпроси са дали ще се стигне до прехвърляне на акциите и дали необходимите средства за покриване на задълженията ще бъдат осигурени навреме.