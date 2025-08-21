Вертолетното летище на територията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е готово за експлоатация

Вертолетното летище на територията на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово е вече лицензирано и в готовност за експлоатация. – информират от лечебното заведение.



Оттам обясняват: „Има състояния които налагат използването на такъв вид транспорт. Болнично вертолетно летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух /HEMS /. Наличието на вертолетното летище е допълнителна възможност за навременно транспортиране на пациенти със политравматични състояния, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания и др. Времето за достигане до лечебно заведение е сред факторите за спасяване на човешкия живот и опазване на качеството му.“



Болничното вертолетно летище е изградено по проект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор, и изпълнение на СМР, във връзка с изграждане болнично вертолетно летище на територията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово.



Общата цел на проекта е да се предостави съвременна и квалифицирана спешна медицинска помощ в рамките на т. н. „златен час“, с последващо транспортиране на пациенти и пострадали при необходимост, от и до всяка географска точка от територията на страната



Изпълнител на проекта е фирма „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД гр. София.

Снимка: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“

