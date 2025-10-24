Великотърновският театър представя спектакъла „Величието на Асеневци“ пред Царевец

Историческия спектакъл „Величието на Асеневци“ ще представят на открита сцена пред крепостта „Царевец“ актьорите на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Със знаковата постановка екипът на МДТ се включва в честванията по повод 840 години от въстанието на братята Петър и Асен и възстановяването на българската държава, организирани от Общината.

Представлението ще се играе на 25 октомври от 19:00 часа на площад „Цар Асен I“ с вход свободен. Финалът на спектакъла ще даде начало на аудио-визуалното шоу „Царевград Търнов – звук и светлина“.

Постановката „Величието на Асеневци“ е създадена в чест на 830-годишнината от въстанието на Петър и Асен и вече десет години не слиза от афиша на великотърновския театър. Тя е реализирана с финансовата подкрепа на Община Велико Търново, а неин режисьор е Стефан Методиев.

На сцената оживяват братята Петър и Асен, техните съпруги и знатни боляри, които пресъздават събитията около подготовката и избухването на въстанието срещу византийското владичество, започнало в Търновград през 1185 г. Театралният разказ завършва с коронацията на цар Петър – символ на възраждането на българската държава.

Спектакълът е създаден по идея на звездата на театъра Иван Митев, който е направил компилация от текстове на български автори и средновековни византийски хронисти. Той е работил над драматургията повече от година, включвайки откъси от произведения на Антон Дончев, Камен Зидаров, Моско Москов, Иван Вазов, Радко Радков и други, както и пасажи от хрониките на Никита Хониат. В основата на постановката стои пиесата на Банко Банков „Чудото по Димитровден“, откъдето са заимствани основните герои.

В спектакъла участват актьорите Иван Митев, Стефка Златкова, Детелин Кандев, Виктор Терзийски, а на 25 октомври към тях ще се присъединяват и младите попълнения в състава на МДТ Никол Бойчева, Велина Колева, Игнат Дълбоков и Самуил Горанов.

