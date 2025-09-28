Великотърновският театър празнува Деня на музиката с новата музикална комедия „Бай Ганьо Европейски“

В Международния ден на музиката великотърновският театър ще зарадва своята публика с новата музикална комедия „Бай Ганьо Европейски“.

Спектакълът, създаден по мотиви от творбата на Алеко Константинов, се утвърди като ярък акцент в културния афиш у нас. Новото заглавие ще бъде представено на 1 октомври от 19 часа в голяма зала на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“.

Постановката „Бай Ганьо Европейски“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и събира екип от изявени творци на българската сцена. Либретото е написано специално за спектакъла на МДТ от известния драматург Юрий Дачев, който е и режисьор на музикалната комедия. Той е създал оригинален сценичен прочит на обичаните Алекови истории, който е едновременно забавен и провокиращ размисъл.

Музиката на композитора Марек Дяков е пъстра и многопластова, близка по дух до мюзикъла, като в симфоничното звучене са вплетени български народни инструменти – кавал, гайда и гъдулка. Изненадващ и колоритен щрих към действието добавят увертюрата и дуетът на Папагено и Папагена от „Вълшебната флейта“ на Моцарт. Те звучат в оригинал в познатата сцена „Бай Ганьо в операта“.

Премиерата на „Бай Ганьо Европейски“ на 1 септември се състоя пред пълен салон. Спектакълът получи висока оценка от публиката и критиката заради своята оригиналност, свеж хумор и впечатляваща сценична визия. Сценографията и костюмите са дело на Мария Колева, а ключова роля в реализацията имат диригентът Георги Патриков, хормайсторът Яница Първанова, концертмайсторът Мария Павлова и хореографът Катя Богданова.

В постановката участват солисти, актьори, оркестър, хор и балет на МДТ „Константин Кисимов“. В образа на Бай Ганьо публиката ще се наслади на изпълнението на баса със световна кариера Пламен Кумпиков, а в ролята на Бодков му партнира звездата на търновската сцена Цветелин Илчев. На сцената излизат още Никола Попов, Иван Митев, Детелин Кандев, Георги Тодоров, Стефан Методиев, Лиляна Иванова, Петя Попова, Полина Петкова, Симона Джурова, Кирил Милушев, Георги Гърланов, Ивайло Цачев, Игнат Дълбоков, Стефан Стоев, Димитър Георгакиев и Мирела Ябанджиева. Специално участие в оркестъра имат и трима народни инструменталисти – Данаил Йорданов (гъдулка), Антон Стойчев (гайда) и Стефан Печикамъков (кавал), които внасят колорит и придават на спектакъла уникално звучене.

Билети за музикалната комедия „Бай Ганьо Европейски“ на 1 октомври от 19 часа могат да се закупят на касата на театъра или онлайн на https://teatarvtarnovo.com/.

