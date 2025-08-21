Великотърновският театър открива новия творчески сезон с премиера на музикалната комедия „Бай Ганьо Европейски“

С премиера на музикалната комедия „Бай Ганьо Европейски“ екипът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново ще открие новия творчески сезон. Спектакълът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и събира екип от изявени творци на българската сцена. Новото заглавие ще бъде представено за първи път пред публика на 1 септември от 19 часа в голяма зала на МДТ.

Либретото по обичаната творба „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ на Алеко Константинов е създадено специално за спектакъла от известния драматург и режисьор Юрий Дачев. Музиката също е оригинална и е дело на композитора Марек Дяков. Композицията е близка по дух до мюзикъла – динамична, пъстра и многопластова. В звученето на симфоничния оркестър умело са вплетени български народни инструменти – кавал, гайда и гъдулка, които се редуват и преплитат със симфоничните тембри, за да създадат силен драматургичен контраст.

„Тази съпоставка между фолклор и симфонично звучене придава особен импулс на музиката и превръща спектакъла в истинско пътешествие между култури и епохи“, споделя диригентът Георги Патриков. И допълва, че в музиката са включени и цитати от класически произведения – например увертюрата и дуетът на Папагено и Папагена от „Вълшебната флейта“ на Моцарт звучат в оригинал в сцената „Бай Ганьо в операта“.

Сюжетът на спектакъла проследява пътуванията на Бай Ганьо из Европа – от заминаването му в чужбина до завръщането му в България, като противопоставя култури, идеи и характери. „Това е свободна интерпретация на знаковите Алекови разкази. Видяхме в тях възможност за много хумор, но и за размисъл – за сблъсъка между поколенията, между старото и новото, между амбициите и грубата прагматика. И най-вече, за това дали Бай Ганьо е останал в миналото или е с нас и днес“, казва Юрий Дачев.

Сценографията и костюмите са дело на Мария Колева, позната на великотърновската публика от оперетата „Страната на усмивките“ на Лехар. Тя е създала впечатляващо сценично пространство, вдъхновено от епохата на ар нуво в Европа от началото на ХХ век. „Искахме да създадем красиво и завършено пространство, което да отговаря на мащаба на сцената, която е сред най-големите в България. Основната цветова гама е в нюанси на сепия, охра и сиво – като стара фотография, за да се съчетае хармонично с мащабния декор. Но за сцената във Виенската опера добавяме много цвят, за да внесем контраст и динамика“, споделя Мария Колева.

На сцената излизат близо 40 артисти, за които в ателиетата на театъра са ушити повече от 100 костюма. Някои от тях сменят по 4-5 тоалета в различните сцени. „Силуетите на костюмите следват класическите линии на епохата, без излишна декоративност, за да се постигне елегантност и стил“, допълва Колева.

В образа на Бай Ганьо зрителите ще видят и чуят баса със световна кариера Пламен Кумпиков, на когото композиторът Марек Дяков е поверил виртуозни фолклорни фрагменти. В ролята на Бодков ще му партнира звездата на МДТ Цветелин Илчев. В спектакъла участват още Никола Попов, Иван Митев, Детелин Кандев, Георги Тодоров, Стефан Методиев, Лиляна Иванова, Петя Попова, Полина Петкова, Симона Джурова, Кирил Милушев, Георги Гърланов и др. заедно с оркестъра, хора и балета на МДТ „Константин Кисимов“.

Ключова роля в реализацията на новия творческия проект имат още хормайсторът Яница Първанова, концертмайсторът Мария Павлова и хореографът Катя Богданов. Корепетитори са Росица Тарапанова и Мария Добрева, а помощник-режисьор – Румяна Атанасова.

Билети за премиерата на „Бай Ганьо Европейски“ на 1 септември от 19 часа могат да се закупят на касата на театъра или онлайн на https://teatarvtarnovo.com/

