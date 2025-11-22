Великолепното южноафриканско сопрано Megan Каhts се включва в турнето на Strauss Capelle Vienna в България

събота, ноември 22, 2025
Виенската класика превзема българската сцена само след броени дни! Strauss Capelle Vienna – оригиналният ансамбъл, основан от самия Йохан Щраус-баща през 1843 г., чието музикално наследство продължава да се предава през поколенията – пристига за първо национално турне у нас. Поводът е световното честване на 200 години от рождението на “Краля на валса” – Йохан Щраус-син (1825–1899). Настоящата година е обявена в цял свят за годината на Щраус, а турнето „Валсова Одисея“ на Strauss Capelle Vienna е един от дългоочакваните акценти в културния календар на страната ни.

Strauss Capelle Vienna е високо ценен ансамбъл, който от 1977 г. насам е изнесъл над 3000 концерта по цял свят, утвърждавайки своята отлична репутация през последните четири десетилетия. Воден от диригента маестро Райнер Роос, той се е превърнал в символ на музикална прецизност и съвършенство, които запазват жива богатата културна традиция на Виена. Техните изпълнения, често в емблематичните исторически червени униформи (създадени по поръчка на император Франц Йосиф I), превръщат всеки концерт в незабравимо пътешествие назад във времето.

Предстоящото турне със седем концерта в пет български града е свързано с още една изненада. За първи път у нас, към ансамбъла ще се присъедини международно признатото сопрано Megan Каhts.

Мегън е родена в Йоханесбург, Южна Африка, но живее във Виена. Завършила е престижния University of Music and Performing Arts във Виена, с две магистратури по опера и концертно пеене. Тя е една от певиците, които съчетават елегантността на виенската школа с емоционалната дълбочина на международната сцена. Отличава се с глас, който критиците определят като „топъл, гъвкав и харизматичен“. Участва в редица международни фестивали и продукции в Европа, като впечатлява публиката със своя богат тембър, гъвкав глас и завладяващо сценично присъствие. (https://megankahts.com/)

„Щастлива съм да споделя магията на Щраус с българската публика. Това е музика, която носи радост и изящество, и вярвам, че публиката ще почувства тази енергия заедно с нас“, споделя Megan Каhts.

Пловдивската публика ще има възможността да се наслади на турнето „Валсова Одисея“ на Strauss Capelle Vienna на две дати – 6 и 7 декември в Дом на културата „Борис Христов“ от 19.30 часа.

Билети се продават в системата на Eventim, на касите в Пловдив – Билетен център пред Община Пловдив, каса „МаскАрт“ в ДК „Борис Христов“, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър, както и онлайн.

Концертите в България

Русе – 29 ноември, Доходно здание, Голяма зала

Варна – 30 ноември и 1 декември, Фестивален и конгресен център

Бургас – 2 декември, Културен дом НХК

София – 4 декември, НДК, Зала 1

Пловдив – 6 и 7 декември, ДК „Борис Христов“

Билети с отстъпка (от 24-30 ноември) могат да се закупят от следния линк:

https://www.eventim.bg/bg/artist/strauss-capelle-vienna-2025–bileen-gala-koncert-641/profile.html

