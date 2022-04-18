Великденски концерт „Етрополски пролетен венец“
ДАТА: 23.04.2022 г./събота/
10.30 часа – Изпълнения на Духов оркестър-гр. Етрополе
11.00 часа – Великденски шатри за писани яйца, с участието на Исторически музей-Етрополе и
Исторически музей-Ихтиман
11.00 часа – Дегустация на Великденски козунаци
12.00 часа – Великденски концерт „Етрополски пролетен венец“,
с участието на ВГ „Романтика”, „Работилница Таланти”,
ВГ „Ретротон”, ДВГ ”Звездица, ТГ ”Игриви струни”, ЖВГ ”Димана”,
МВГ ”Ветерани”, ТА ”Балканска младост”,
Народен оркестър, Духов оркестър-Етрополе
Място: Централен площад
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