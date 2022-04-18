ДАТА: 23.04.2022 г./събота/



10.30 часа – Изпълнения на Духов оркестър-гр. Етрополе



11.00 часа – Великденски шатри за писани яйца, с участието на Исторически музей-Етрополе и

Исторически музей-Ихтиман



11.00 часа – Дегустация на Великденски козунаци



12.00 часа – Великденски концерт „Етрополски пролетен венец“,

с участието на ВГ „Романтика”, „Работилница Таланти”,

ВГ „Ретротон”, ДВГ ”Звездица, ТГ ”Игриви струни”, ЖВГ ”Димана”,

МВГ ”Ветерани”, ТА ”Балканска младост”,

Народен оркестър, Духов оркестър-Етрополе



Място: Централен площад



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