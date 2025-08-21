Величествен спектакъл на „Набуко“ ще бъде последното събитие от „Опера на светилището“

Последното събитие от фестивалната програма „Опера на светилището“, осъществявана за шеста година от Държавна опера – Бургас, в партньорство с Община Приморско, е спектакълът на шедьовъра от Джузепе Верди „Набуко“. След безспорния успех и пълен капацитет на запълнени места за публиката на първите четири заглавия от фестивала: „Самсон и Далила“ /26 юли/, „Трубадор /2 август/, „Риголето“ /9 август/ и „Аида“ /16 август/, на 23 август, събота, от 20:30 часа сред естествения декор на тракийското свещено място Бегликташ ще бъде представено друго обичано оперно заглавие, което ще остави трайни емоционални следи в спомена на щастливците, имащи възможността да съпреживеят магичното съчетание на природа и музика. На живописното пространство под звездите, в културно-историческото пространство на древното тракийско светилище, заредено с мистика и магнетизъм, сред величествените каменни блокове на древния мегалитен комплекс, в петата фестивална вечер отново ще бъде представен величественият спектакъл, носещ послания отвъд времето.

Природата отново ще се вслуша в ангелогласните солисти и хор, под съпровода на чудесните музиканти, пресътворили историята за жестокия цар на Вавилон Навуходоносор, неговата властна дъщеря Абигайл, първосвещеника на поробения еврейски народ Захария, влюбените Фенена и Измаел, разделени от вярата, но обединени от любовта, за силата на молитвата, за прозрението, изкуплението и всесилната сила на прошката. Като своеобразен химн на сливането на Природа и Музика ще прозвучи знаменитият „Хор на евреите“, когато сякаш и земните сили притихват, за да дадат израз на небесната мелодия. Знаменитият хор носи носталгичната нега на тъгата, но и вездесъщата сила на надеждата.

Под диригентската палка на именития гост-диригент – проф. д-р Григор Паликаров, главен художествен ръководител на Симфоничния оркестър в Пазарджик, главен диригент на Държавна опера – Пловдив и преподавател в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, ще бъде осъществена вълнуващата нестандартна среща с героите на Верди.

Режисьор на внушителните постановки от фестивалната програма, адаптирани за откритата сцена на светилището, е проф. д-р Александър Текелиев. Асистент-режисьори на постановката сред мегалитите на Бегликташ са Лина Пеева и Петър Тихолов. Диригент на хоровия състав е Александър Чепанов, пластиката е дело на Галина Калчева, репетитор на балета е Марина Змеева-Маркова. Костюмите на „Набуко“ са създадени от Денис Иванов, концертмайстор е Христо Белчев. Заглавието от Верди бе представено с грандиозен успех по време на фестивала „Опера на светилището“ 2021 г., както и две години по-късно – през 2023 г.

В ролите на драматичното заглавие, представящо тежката съдба на древните евреите, заточени във Вавилон и Йерусалим от вавилонския цар Навуходоносор, влизат именити оперни певци със силно артистично присъствие сред скалните реликви на Бегликташ. Изключително се очаква да бъде нестандартното сценично превъплъщение на певците – застанали достолепно на мегалитите, осветени от разноцветни багри, допълващи емоционалните състояния на героите и динамиката на драматичния сюжет.

Баритонът Марян Йованоски, солист на Националната опера на Република Северна Македония и Държавна опера – Бургас, който се представи блестящо в други две заглавия на „Опера на светилището“ – „Риголето“ /в ролята на тъжния шут Риголето/ и в „Аида“ . Безапелационен – и като въздействена сила на гласа, и като респектиращо присъствие, се очаква да бъде отново именитият баритон в ролята на Навуходоносор, цар на Вавилон, който преминава през драматични метаморфози. Именитото сопрано с изумителна вокална техника Йоана Железчева, която на 16 август т. год. бе прекрасна Аида в едноименната опера от Верди, ще бъде също на очакваното ниво в изграждането на психологическата роля на Абигайл, която изисква не само широк гласов диапазон, но и завидно самообладание – поради сложността и вътрешните противоречия на образа. Впечатляващият бас Диман Панчев – в ролята на Върховния жрец на евреите Захария, ще извиси мощен глас, който ще се впише в общия емоционален синхрон. В образа на евреина Измаел, отдал сърцето си на вавилонската принцеса Фенена, ще влезе младият Яни Николов – със силно емоционално присъствие и прекрасен кадифен тембър. Нежната Йоана Кадийска, мецосопран, ще бъде очароваща с красива външност и глас – като Фенена, дъщеря на Набуко и любима на Измаел, преди дни на сцената на Летния театър в Бургас тя бе в ролята на Силва Вареску в друг жанр – оперетата „Царицата на чардаша“ – а Яни Николов й партнира като Бони – в същия спектакъл. Костадин Мечков, бас, ще влезе в образа на Върховния жрец на вавилонците, сопраното Нона Кръстникова ще се представи в ролята на Ана, сестра на Захария, а тенорът Милен Динолов – в образа Абдало, началник на стражата. Всички чудесни солисти който ще обединят идеите на оперното произведение и ще ги подчинят на контекста на нестандартното представяне сред природните дадености на мистичната планина.

Проф. д-р Григор Паликаров, който бе безапелационен зад диригентския пулт на две от събитията от тазгодишния фестивал „Опера на светилището“ – „Самсон и Далила“ и „Аида“, отново ще съумее да поведе оркестъра в общото музикално-сценично приключение в сърцето на светилището с вещина, умереност на жеста и вдъхновение, породено от красотата на Вердиевата партитура, в съчетание с неповторимостта на природните дадености. Очаква се музикантите от оркестъра да изградят цялостна линия на звученето и емоциите – със съответните нюанси в динамиката и смислови акценти.

Балансирано звучащ – и в най-тихата динамика, и в избликващите кресченди и форте, ще бъде и хоровият състав на Бургаската опера, с диригент Александър Чепанов.

Организацията на мащабното културно събитие „Опера на светилишето“ е забележително добра – като подготовка на терена за спецификата на оперен спектакъл в природни условия. В реализирането на форум с подобен мащаб, би трябвало да се спомене и традиционно високото ниво на техническите служби, които по време на фестивала се грижат за обезпечаването на цялостната визия на спектаклите, съобразявайки се с трудния терен и спецификата на откритата сцена. На високо ниво е и логистиката от страна на Община Приморско, съобразена с нуждите на посетителите, за да им се осигури оптимален комфорт по време на спектаклите и преживяването под звездите на Странджа да остане незабравимо. Надяваме си и в последната вечер на фестивала звездите на чистия небосклон да покровителстват случващото се тайнство на древното оброчище и природните сили отново да са благосклонни пред въздействието на музиката и нейната магична сила на спектакъла на „Набуко“!

Билети за „Набуко“: на касата на Операта, каса „Часовника“ / работи от понеделник до неделя/, в Туристически информационен център – Приморско, както и в мрежите на Grabo – https://grabo.bg/burgas/opera-0rbh6v и Eventim – https://www.eventim.bg/bg/bileti/nabuko-primorsko-trakiyskoto-svetilishche-beglik-tash-669882/event.html?fbclid=IwY2xjawMT-HJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA3eDF2UHpxSEZFeGJhZ3RIAR4Gvy5P49WoeDl0lAcQg4yazUOH7hzAkTFxc1rYHr6OwE87rVrqUccthu2TaA_aem_X9Xf43AzHF75S8C_plkUew.

