Вечер, посветена на писателя Костас Варналис в Бургас

Сдружение за българо-гръцко приятелство „ПИРГОС“ Бургас, Регионална библиотека „Пейо Яворов“ Бургас и НЧ „Фар 1946‘ – Бургас ви канят на творческа вечер „Костас Варналис – мечтателят“ тази събота от 17.00 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“ при вход свободен.

Човеколюбец, патриот и борец за мир, гръцки писател – прозаик, поет, критик, превода, отрасъл в България и роден в Бургас. От нашия град започва жизненият път на човека и твореца Костас Варналис.

В творческата вечер ще участва: дамски хор „Ангира“ към НЧ „Фар 1946“ с художествен ръководител Александър Перпериев, Алек Герасимов, ученик от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, българо-гръцко дружество „Аристотел-културен мост“ -София, членове на Сдружение за българо-гръцко приятелство „ПИРГОС“.