„Вечер на КТПП“ постави на фокус „Финансиране, технологии и още възможности за региона“

„Вечер на КТПП“ събра представители на бизнеса, институциите и експертни организации на иновационен форум „Финансиране, технологии и още възможности за региона“. Събитието беше организирано от Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора със съдействието на Кюстендилска търговско-промишлена палата.

Форумът постави във фокуса си конкретни възможности за развитие на региона – достъп до европейско финансиране, дигитализация, внедряване на изкуствен интелект, иновации в агрохранителния сектор и изграждане на нови партньорства.

Срещата беше открита от главния секретар на Кюстендилска търговско-промишлена палата Йордан Беловодски, който представи участниците и основните акценти в програмата. Приветствие към присъстващите отправи д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

„Радвам се да бъдем тук в Кюстендил. Искам да благодаря за прекрасното партньорство, което имаме и затова, че в тези предизвикателни времена успяваме да се синхронизираме и стиковаме“, заяви д-р Грозева.

На събитието присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, зам.-областният управител на Кюстендил Диана Иванова, зам.-кметът Николай Дочев, общински съветници и представители на бизнеса.

В рамките на форума бяха представени възможностите за европейско финансиране на бизнеса в Кюстендил, включително отворени и предстоящи програми за безвъзмездна помощ, услуги и финансови инструменти.

Специален акцент беше поставен върху технологиите, които работят за бизнеса – решения за дигитализация и изкуствен интелект, както и експертната подкрепа, която предприятията могат да получат чрез Европейския цифров иновационен хъб „Загоре“.

Участниците обсъдиха и възможностите за развитие на агрохранителния сектор, включително подкрепа за агроиновации, преработка, разработване на нови продукти, достъп до нови пазари и предприемачески възможности за региона.

Вечерта завърши с неформална среща, по време на която участниците продължиха разговорите и обмениха идеи за бъдещи партньорства и възможности за съвместна работа.

В заключение форумът показа, че добрите идеи имат най-голям шанс за реализация, когато са подкрепени с подходящи инструменти и партньорства.