Вече във всички 99 пощенски станции в Русенско може да се закупят стартовите пакети евромонети за физически лица

От днес във всички 99 пощенски станции в Русенско могат да се закупят стартовите пакети евромонети за физически лица, съобщи областният управител Драгомир Драганов след среща с ръководителя на Областната пощенска станция Райна Антонова.

Драганов бе сред първите, които се снабдиха с подобен комплект. По думите на Драганов еврото е стратегически фактор за развитие, стабилност и пълноправна интеграция на страната ни в съвременна Европа. Ролята на еврото трябва да се разглежда не само през призмата на икономическата логика, но и през гледната точка на стратегическото планиране и общата визия за единство, стабилност и развитие, коментира Драганов и посочи, че единната европейска валута е инструмент, който работи в интерес на гражданите и бизнеса. Само в рамките на около час и половина всички налични комплекти за физически лица, които бяха доставени в Централната поща в Русе, бяха изкупени. Все още има по останалите пощенски клонове в града.

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. В тях са включени 9 броя монети от 2 евроцента, 7 броя от 5 евроцента, 6 броя от 20 евроцента, както и по 5 броя монети от 1 евро и 2 евро – по два броя от вид. Важно уточнение е, че физическите лица могат да купуват само по два броя комплекти на една транзакция, като попълват декларация, че няма да използват монетите преди 1 януари 2026 г. Същевременно банките в страната предлагат освен тези стартови комплекти за физически лица, такива и за юридически. Комплектите за търговците включват 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента. И за търговците, и за физическите лица обаче важи правилото монетите да не се пускат в обръщение или да се използват като законно платежно средство преди датата на въвеждане на еврото.

Припомняме, че в 72 пощенски станции в Русенско от януари следващата година ще се извършва обмен на левове в евро. Те са само в населени места, в които няма банкови клонове или офиси, като списъкът с тях е достъпен на сайта на „Български пощи“ ЕАД.

