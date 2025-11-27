„Вече съм вкъщи“ – новата инициатива от кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“

Домашният любимец не е подарък, няма срок за връщане и годност.

С наближаването на Коледните празници много хора ще искат да подарят животинка. Затова дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община, ОП “Екоравновесие“, фотографският проект „Етюдите на София“ и Сдружение „Бандата на 1500-те“ обединяват усилията си в инициатива, насочена към насърчаване на отговорното осиновяване на животни от общинските приюти.

Шест реални истории на осиновени кучета и техните хора представяме в оставащите дни до Коледните празници с едно послание: осиновяването е акт на грижа; обмислено решение, което създава връзка за цял живот.

Инициативата “Вече съм вкъщи” е част от кампанията “БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ на Столичната община и включва шест портрета, заснети от фотографа Иван Шишиев.

Виж историите на нашите герои и техните семейства, защото, кой знае – възможно е ключът за нечия история да е твоите ръце!

Facebook

Twitter



Shares