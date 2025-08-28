Вече е ясна фирмата за доставка на термопомпи по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“

Прогнозното количество на доставка е 16 броя термопомпени сплит системи „въздух – вода“

Вече е избрана фирмата изпълнител за доставката на термопомпите по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“. Изпълнителят е избран след проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на термопомпени сплит системи „въздух – вода“.

Десет фирми са подали документи за позицията, като комисия от експерти от Община Шумен класира кандидатствалите, отчитайки предварително определените технически и финансови показатели на предложенията. На базата на направената комплексна оценка е избрана фирмата „НЕС – НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ООД, като единствената, събрала максималния брой точки. Решението на комисията не е обжалвано в законоустановения срок.

По процедурата фирмата следва да предостави документи за сключване на рамково споразумение с Община Шумен в рамките на един месец.

Прогнозното количество на доставка на отоплителни устройства по тази позиция е 16 броя термопомпени сплит системи „въздух – вода“.

Към 31 май 2025 г., когато завърши първият етап за подаване на заявления от граждани, за посочените топлоуреди са подадени 46 заявления. Предвид този факт ще се направи вътрешно класиране на желаещите.

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух!“, по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

