Вдъхновяващо младежко събитие „Европа в действие-младите създават бъдещето“ се проведе в Смолян

Вдъхновяващо младежко събитие „Европа в действие-младите създават бъдещето“ се проведе на 26 ноември в Планетариум -Смолян.

Форумът бе организиран от Областен информационен център – Смолян и имаше за цел да представи по достъпен, вдъхновяващ и интерактивен начин възможностите, които Европейският съюз предлага на младите хора – в сферата на образованието, предприемачеството, културата, доброволчеството и разработването на проекти.

Събитието бе открито от зам.-кмета Марин Захариев, който припомни на присъстващите, че младите хора и тяхното развитие са приоритет за Общината и ги призова да бъдат активни и да споделят идеите си, защото в лицето на Община Смолян винаги ще намерят партньор.

В събитието взеха участие „Европа Директно“ – Смолян, Младежки център – Смолян, „Млади изследователи за младежко развитие“ и НЧ „Бъдеще сега“.

„Европа директно“ – Смолян представиха възможностите, които предоставя Европейски съюз за младежки инициативи – Програма „Еразъм+“, Инициативата DiscoverEU, Eures и други.

Младежки център – Смолян запознаха младежите по интерактивен и завладяващ начин с дейността си и бъдещето си пространство, което със сигурност ще се превърне в притегателен център за младите хора и техните идеи.

Представителите на Народно читалище „Бъдеще сега“ споделиха своя опит с Програма „Еразъм+“ и Европейския корпус солидарност и вдъхновиха младите хора с вече реализирани идеи и проекти. Те им напомниха колко важна е енергията и екипната работа.

„Млади изследователи за младежко развитие“ представиха практически съвети от проекти – от първите стъпки в разработването на идея, до непредвидените ситуации, които винаги се появяват по време на реализация до крайния резултат и удовлетворението от добре свършената работа.

В рамките на практическата работилница младежите работиха по групи и представиха своите идеи, които да бъдат реализирани чрез различни проекти и инициативи.

Залата на Планетариума се изпълни с истории, практики и идеи, които имат потенциала да променят регионите ни.

