Възстановяват футболния турнир за деца „Илия Кирчев“

Футболният турнир за деца в памет на легендарния защитник на Спартак Варна – Илия Кирчев ще се проведе на 5 септември на стадион „Локомотив“.

Организатор на надпреварата, която се подновява след известно прекъсване е Дирекция „Спорт“ към Община Варна със съдействието на Зоналния съвет на БФС Варна и ФК „Спартак 1918“ Варна.

Илия Кирчев е рекордьор по изиграни мачове за родния си клуб в „А“ група. С екипа на „соколите“ е бронзов медалист през 1955 г, финалист за националната купа и участник в европейския турнир за КНК през 1961. Той е част от олимпийския тим на България в Мелбърн през 1956 г, който завършва на почетното трето място.

Заявки за участие са дали отборите на ФК „Спартак 1918“ (Варна), ФК „Гранд Про“ (Варна), ФК „Вихър 2016“ (Вълчи дол) и ФК „Фратрия“ (Варна). Играе се две полувремена по 35 мин, като при равенство в редовното време се изпълняват по 5 дузпи. Разрешени са неограничен брой смени.

Програма:



– 09:00 ч. – ФК „Спартак 1918“ – ФК „Гранд Про“

– 10:40 ч. – ФК „Вихър 2016“ – ФК „Фратрия“

– 12:20 ч. – Загубил среща 1 – Загубил среща 2

– 14:00 ч. – Победител среща 1 – Победител среща 2

– 15.30 ч. Награждаване и закриване на турнира

