Възстановяват допълнителните курсове на градския транспорт през новата учебна година

От началото на учебната година – 15 септември, се възстановяват допълнителните курсове по седем линии на градския транспорт – №14А, 23, 36, 37, 12 и 18А и 109.

Те ще осигурят възможност сутрин и на обед да има повече курсове по направленията към кварталите и селата на територията на община Варна, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД.



Разписанието е следното:

Делнични дни

• Линия №14А – 06:35 ч. и 12:20 ч. от ж.к. „Владислав Варненчик“

• Линия №23 – 12:45 ч. от ЖП гара и 13:30 ч. от с. Каменар

• Линия №36 – 06:50 ч. от с. Звездица и 14:30 ч. от ЖП гара

• Линия №37 – 06:25 ч. от с. Константиново

• Линия №12 – 07:20 ч. (Бриз–ВИК–Сокол–Карантина) и 13:20 ч. (Бриз–ВИК–Сокол–Карантина)

• Линия №18А – 14:20 ч. от ЖП гара до с. Казашко

Делник и празник

• Линия №109 – 06:40 ч. от к.к. „Златни пясъци“



Същевременно от същата дата – 15 септември – се спира движението на късните курсове по линии №7, 17, 20, 31 и 148, които се обслужват по време на туристическия сезон. Няма да се обслужват и последните вечерни часове.

• №7 – от ЖП гара: 22:30 и 23:30 ч.; от „Елпром“: 22:30 и 23:20 ч.

• №17 – от ЖП гара: 23:20, 00:00 ч.; от Галата: 00:00 ч.

• №20 – от ЖП гара: 00:00, 01:00 ч.; от Владиславово: 23:00, 00:00 ч.

• №31 – от ЖП гара: 00:10, 01:00 ч.; от Виница: 00:00, 01:00 ч.

• №148 – от „Почивка“: 00:00, 01:00 ч.; от Владиславово (бл. 407): 23:00, 00:00 ч.

