Възстановява се маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка „Светкавица“

От вторник – 04.11.2025 г., се възстановява маршрутът на линии № 29, №30 и № 31 през спирка „Светкавица“, съобщават от Общинско предприятие ТАСРУД.

Това става възможно след постъпване на информация, че ремонтните дейности по бул. „Осми приморски полк“ са приключили.

От предприятието информират още, че спирки „Чайка“, „Майстор Манол“, „Изгрев“, „Дървен мост“, „Странджа“ и „Миньор“ ще бъдат обслужвани двупосочно в платното за КК „Златни пясъци“ във връзка с започналите дейности по проекта на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци.

В тази връзка е затворено за движение северното платно на бул. „Княз Борис I“ (посока центъра на Варна). Дейностите ще се извършват в участъка от кръговото движение при Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна до ул. „Юлен“ (преди Т-образното кръстовище за КК Златни пясъци и Аладжа манастир). Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока КК Златни пясъци). Промените в обслужването на спирките в участъка се въвеждат до приключването на ремонта.

