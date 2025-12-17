Възстановено е двупосочното движение по Дунав мост при Русе – Гюргево

Отвориха Дунав мост при Русе – Гюргево за двупосочно движение преди минути, съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Той бе на място при пускането на лекия и товарния трафик в двете ленти на съоръжението и координира част от дейностите на терен. Припомняме, че мярката е свързана с коледно-новогодишните празници и цели преминаването както на леки коли, така и на тежкотоварни автомобили да се осъществява безпроблемно и без излишни ограничения. Драганов посочи, че мостът ще е изцяло отворен до 08.00 часа сутринта на 8 януари /четвъртък/. Най-интензивен се предвижда да е трафикът тази неделя, както и по Коледа и Нова година. Поради тази причина през следващите дни Драганов ще проведе среща за набелязване на допълнителни мерки за облекчаване на трафика в пиковите часове. Очакванията са за сериозен ръст в броя на преминаващите леки коли в посока от и към Румъния. На денонощие най-вероятно те ще надхвърлят 5000 – 6000 само в едната посока. В постоянен контакт сме с всички институции от българска и румънска страна и сме готови да реагираме веднага при усложняване на пътната обстановка, коментира Драганов. Според него обаче не се очакват проблеми. За пореден път той апелира повече от пътуващите да се възползват от възможността за онлайн заплащане на таксата за преминаване през моста.

От 8 януари строително-монтажните работи ще продължат в следващите 320 метра от моста, в лентата за България. Предвижда се основният ремонт на българския участък на съоръжението да приключи лятото на 2026 г.

Припомняме, че при преминаване по моста изпреварването е забранено.

