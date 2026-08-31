Възрожденски накити и автентични щампи гостуват в Бургас

Изложбата „Дух и материя. Златарското изкуство по българските земи“ ще бъде открита на 17 септември в КЦ „Морско казино“

Ценни възрожденски накити, автентични щампи и образци на традиционното българско златарско изкуство ще бъдат представени в изложбата „Дух и материя. Златарското изкуство по българските земи“ в Бургас.

Експозицията ще бъде открита на 17 септември 2026 г. от 18:00 часа в зала „Александър Георгиев – Коджакафалията“ на КЦ „Морско казино“. Входът за откриването ще бъде свободен.

Изложбата ще остане в града до 30 октомври, като ще може да бъде разглеждана всеки ден от 09:00 до 20:00 часа с входен билет.

Златарското майсторство на Възраждането

Експозицията разказва за Българското възраждане чрез предмети, в които се преплитат красота, майсторство, вяра и символика. Сред представените артефакти са пафти, подбрадници, тепелъци, гривни, кутийки-амулети и кутийки за енфие.

Основна част от колекцията заемат женските накити. Освен декоративна функция те са били знак за принадлежност, идентичност и обществено положение.

Предметите впечатляват с разнообразието от техники, използвани от старите майстори – отливане, изчукване, филигран и клетъчен емайл. Те са създавани в златарски и занаятчийски центрове като Чипровци, Враца, Видин, Сливен, Панагюрище, Пазарджик и Тетевен.

Щампите разказват за вярата

Друг важен акцент са възрожденските щампи – гравюри, които разкриват част от духовния живот на българите през епохата.

Тези своеобразни хартиени икони изобразяват Богородица, Иисус Христос, светци и манастирски комплекси. Често са били купувани по време на поклоннически пътувания до български и светогорски манастири или разпространявани от странстващи монаси.

След като бъдат пренесени до дома, щампите обикновено били поставяни в дървени рамки и окачвани на видно място. Така те се превръщали не само в украса, а в знак на вярата и част от духовната идентичност на семейството.

Съчетаването на накити и щампи позволява на посетителите да видят две страни на възрожденската култура – красотата и социалната принадлежност, от една страна, и вярата и духовната памет, от друга.

Колекцията на Антонио Василев

Представената сбирка е предоставена от колекционера Антонио Василев, сред основателите и заместник-председател на Съюза на колекционерите в България.

Възрожденската епоха заема централно място в колекционерските му интереси. Чрез съхраняването и публичното представяне на подобни предмети колекцията дава възможност до съвременната публика да достигнат свидетелства за уменията, вярванията и представите за красота на поколения български майстори.

Гостуването на „Дух и материя. Златарското изкуство по българските земи“ е част от културната програма на Бургас и е в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г.

Изложбата напомня, че зад златото, орнаментите и старите изображения стоят човешки истории, а материалното наследство може да съхранява духовната памет на цяла епоха.