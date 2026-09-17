Възраждат Детска вокална група „Амбелино“ в Асеновград

Ще се проведе кастинг за талантливи деца.

Емблематичната Детска вокална група „Амбелино“ отново ще запее в Асеновград, след 24 години прекъсване. Има традиции, които времето не успява да заличи. Такава е историята на Детска вокална група „Амбелино“ – формация, оставила ярка следа в културния живот на Асеновград и в сърцата на поколения асеновградчани и техните семейства. В продължение на години, групата се развиваше под ръководството на своя създател Даниела Манолова. С много любов, талант и всеотдайност тя работеше с децата и специално за тях създаваше песни, които превърнаха „Амбелино“ в разпознаваема и обичана вокална група.

Преди години Манолова замина за Канада и дейността на формацията прекъсна. Днес, 24 години по-късно, тази история получава своето ново начало със същия неуморен музикален ръководител. Община Асеновград инициира възраждането на Детска вокална група „Амбелино“, като една от дейностите по проект „Подкрепа за ученици с таланти в община Асеновград“, №BG05SFPR001-2.003-0071-C01, финансиран от Програма „Образование“ 2021 г. – 2027 г. Идеята на общината е да бъде събрано ново поколение талантливи деца, които да развиват своите музикални способности и да продължат една доказала се през годините традиция.

Търсят се новите гласове на „Амбелино“! Община Асеновград и музикалният ръководител Даниела Манолова канят на прослушване деца от 6 г. до 16 г., които обичат да пеят, имат музикален талант и желание да се развиват в тази насока. Не е необходимо децата да са професионално подготвени. Важни са желанието, музикалността, гласът и любовта към песента. Целта е да бъде създадена нова детска певческа група, в която младите таланти да развиват своите вокални умения и сценично поведение, да създават нови песни и да откриват радостта от музиката и сцената. Прослушването ще се проведе в два дни – на 21.09.26 г. (понеделник) и на 28.09.26 г. (понеделник), от 16:00 ч. в Младежки център – Асеновград. „Амбелино“ се завръща – с нови деца, нови песни и същата любов към музиката!