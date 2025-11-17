Възпитаничка на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ с отличие на Национално състезание по творческо писане

От 14 до 16 ноември 2025г. в гр. Девин се проведе Третото национално състезание по рецитиране и творческо писане на поезия, публицистика или проза на български език от VII до XII клас. По инициатива на сдружение „Аз мога тук и сега“ 253 участници от 47 училища в България се състезаваха в два етапа:

1. Тест за проверка на знанията на български език;

2. Творческо писане по зададена в деня тема.

Александра Павлова, ученичка в XII клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов, показа отлична езикова подготовка и богато творческо въображение. Заредена от красивата родопска природа и автентична българска култура. Талантливата зрелостничка се класира на Второ място за творческо писане на поезия. В категория „Поезия“ учениците от X- XII клас писаха по темата: „Когато навън вали.“

Поздравления за Александра и още много творческо вдъхновение и успехи!

