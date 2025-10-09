Възможностите за икономически и културен обмен бяха обсъдени в Община Варна с гости от китайската Информационна агенция „Синхуа“

По инициатива на китайската страна изпълняващият функциите кмет Павел Попов посрещна в Община Варна Лин Хао, Сюе Ин – представители от Държавната информационна агенция „Синхуа“ в Китай и Лю Хуадин, Джоу Янцюн, Ма Цаоран от екипа на Институт „Синхуа“ към нея, базирани в кореспондентското бюро в София.

В разговорите се включи и заместник-кметът с ресор туризъм Снежана Апостолова. Визитата се реализира с цел да бъдат проучени възможностите за икономически и културен обмен, търговия и транспортни услуги в България.

По време на срещата Павел Попов представи разнообразните възможности за туризъм във Варна, като изтъкна, че градът има стари и утвърдени традиции в тази сфера и тя е ключова за икономическото му развитие. Един от приоритетите на Община Варна е да развием и успешно да наложим Варна като дестинация на четири сезона – като град, който предлага не само лятна почивка на море, но и културен, конгресен, кулинарен, спортен и фестивален туризъм през цялата година, посочи Попов. Като част от богатата гама от възможности за преживяване в морската столица Попов изтъкна многообразието от културни събития и инициативи, изпълващи градския афиш целогодишно – музикални, танцови, кино и театрални фестивали, изложби и изложения. Той не пропусна да припомни, че край Варна е открито най-старото обработено злато в света, което се съхранява в Археологическия музей, както и древните архитектурни забележителности в общината. Попов подчерта още, че регионът е изключително богат на минерални извори, което позволява предлагането на балнеологични услуги, СПА и лицензиран здравен туризъм през цялата година – възможност, за която редица чуждестранни журналисти гостуват във Варна на опознавателни визити.

Структурата на икономиката във Варна е ориентирана към услугите, като само една четвърт от икономиката е свързана с индустрията и тя е съсредоточена повече извън границите на града, посочи на срещата Павел Попов. Пред гостите той представи основните характеристики на Пристанище Варна, като разказа за дейността на двата активни терминала, инфраструктурата, видовете обслужвани товари, международните транспортни коридори и връзки. За много от хората във Варна този сектор от икономиката е важен, тъй като тук има традиции в този бизнес и това създава нови възможности за работа, подчерта изпълняващият функциите кмет.

Като пътна връзка Варна – Бургас Павел Попов посочи изграждането на втори мост над Варненското езеро и основен ремонт на съществуващия, като уточни, че тъй като става въпрос за държавен обект, за да задвижи този процес, варненската администрация е в непрекъснати разговори и преговори с отговорните за това държавни институции. По време на разговорите страните обсъдиха също визовите изисквания за посетители от Китай, възможностите за пасажерски транспорт и евентуални прекачвания от съседни на България страни.

От своя страна заместник-кметът Снежана Апостолова изтъкна високите вкусови качества на черноморската риба, българските плодове и зеленчуци, натуралните местни продукти и изключителната храна, която всеки турист, посетил Варна, би оценил по достойнство. Двата курортни комплекса на Варна разполагат с първокласни хотели, които предоставят забележителни възможности за отдих и туризъм, широка гама от услуги и високо качество на обслужването, изтъкна пред гостите Апостолова.

По време на разговорите Павел Попов акцентира и върху големия образователен и академичен потенциал на града, който със своите многобройни училища и шест университета с международно признание обучава хиляди млади и можещи хора. Една от задачите пред нашето управление е да задържим този изключителен човешки потенциал за града, за да превърнем Варна в голям образователен център и да осигурим на младите устойчиво развитие и възможности за бизнес тук, изтъкна още той.

Facebook

Twitter



Shares