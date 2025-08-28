четвъртък, август 28, 2025
Региона

Възможни са промени в графика на автобусите в неделя заради Международната колоездачна обиколка на България

На 31 август 2025 г. през Бургас ще премине Международната колоездачна обиколка на България.

Финалът на първия етап от седемдесет и второто издание на състезанието ще бъде поставен на пл. „Атанас Сиреков“, пред сградата на Общината.

Официалният старт на първия етап ще бъде даден в гр. Приморско,  а  маршрутът, по който ще се движат състезателите е следният: Приморско – Път I-9 – Пътен възел „Юг“ – Бул. „Захари Стоянов“ – кв. „Горно Езерово“ – Братово – Трояново – Айтос – Път I-6 – кв. Ветрен – Бул. „Стефан Стамболов“ – Бул. „Сан Стефано“ – Ул. „Христо Ботев“ –  Ул. „Цар Петър“ – Бул. „Иван Вазов“ – Ул. „Александровска“. 

Очаква се преминаването през пътен възел Юг да бъде около 15:30 ч., а влизането на територията на гр. Бургас от кв. Ветрен – около 17:00 ч., като финалът е планиран за 17:40 пред Община Бургас. 

По време на преминаване на колоната, с цел осигуряване на безопасност, поетапно ще бъде спирано движението на автомобили.

Молим пътниците да имат предвид, че в интервала от 15:30 до 18:30 графикът за движение на автобусните линии, минаващи по посочените улици ще бъде нарушен.

