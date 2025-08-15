Въвеждат допълнителни мерки за облекчаване преминаването през Дунав мост при Русе – Гюргево  

Поредица от мерки предприемат властите в Русе, за да облекчат преминаването през Дунав мост във връзка с очаквания интензивен трафик през следващите три дни, заяви областният управител Драгомир Драганов. Припомняме, че причината за очаквания рязък скок в броя на автомобилите е това, че днес в Румъния е официален празник, заради Успение на Света Богородица и деня на флота. Поради тази причина много румънци избират да почиват по родното Черноморие или да посетят гръцките курорти. Очакванията са трафикът между двете държави през Дунав мост да е изключително интензивен, като на денонощие само в едната посока прогнозите са за около и над 7000 леки коли. Най-натоварено ще е движението от Румъния към България днес и утре, а в обратна поска в неделя и понеделник. Затова и областният управител апелира за избягване на пътувания към северната ни съседка, които не са наложителни. По негово предложение от утре до понеделник включително всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния, на които водачите на леки автомобили могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението ще работят. Целта е да няма забавяне при заплащането на таксата за преминаване през съоръжението. Същевременно при намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция „Митници“ ще се пусне допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. По думите на Драганов това ще се случва след полунощ в посочените дни, защото тогава е най-малък броят на преминаващите леки коли. Същевременно от страна на Гранична полиция трафикът продължава да се управлява според неговата интензивност, т.е. е въведено т.нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства. С приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи коли. Именно затова най-вече в неделя и понеделник с предимство се предвижда да преминават автомобилите от България към Румъния. Драганов посочи като пример, че вчера от Румъния към България интервалът за преминаване на автомобилите е бил 30 минути, а на обратно – 20. Днес сутринта пропускането на коли от северната ни съседка насам е в период от 40 минути, коментира областният управител. Той посочи, че 10 екипа на Областната дирекция на МВР ще патрулират по пътищата в региона, така че да не допусне блокиране на основните пътни артерии в града и областта. Същевременно ще има и допълнителни екипи на Регионална дирекция „Гранична полиция“ и БГТОЛ. От днес от 14.00 часа при необходимост ще бъде спирантежкотоварният трафик в района между гара Бяла и град Бяла и съответно поетапно пропускан към Русе. При голямо увеличение на трафика камионите над 3.5 тона ще бъдат спирани и в района на магазин „Метро“, но в платното към Русе, т.е. от хижа „Приста“ до пътната връзка на бул. „България“ с бул. „Трети март“. Целта на комплекса от мерки по думите на Драганов е недопускане на задръствания в града и осигуряване нормалното придвижване на русенци по основните пътни артерии. Областният управител настоя и за недопускане на тежкотоварни автомобили по бул. „Тутракан“, защото в момента текат и празниците на община Сливо поле, като кулминацията ще е събота и неделя и очакванията са събитията да се посетят от няколко хиляди души.

Мерките бяха набелязани на среща, в която участваха директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Николай Кожухаров, заместник-директорът на Регионална дирекция „Гранична полиция“ комисар Николай Неделчев, представители на консорциума, извършващ ремонт на моста, както Венелин Стоянов, който е началник на сектор в Териториална дирекция „Митница – Русе“.

