Въвежда се временна организация на движението на 10 август в района на спортната зала

Във връзка с провеждането на състезание по Ендуро в Габрово на 10.08. /неделя/ за времето от 08.00 до 17.00 часа в района на спортна зала „Орловец“ се въвежда временна организация на движението като се преустановява движението на ППС по ул. „Д-р Никола Василиади“ от пресечката с ул. „Аврам Гачев“ до пресечката с ул. „Орловска“.

Състезанието, организирано от СК Екстрийм Рейсинг, е част от BG-X шампионата и включва дисциплини като ендурокрос и навигация, разпределени в шест интензивни дни.

Безспорно най-атрактивен за публиката ще бъде имено 10 август, ден 1 от състезанието, с изградено трасе в зоната зад Спортна зала „Орловец“. След него шампионатът продължава в околностите на града – терени, които със сигурност ще тестват границите на човешката издръжливост и майсторското управление на спортните машини.

Ако обичате мириса на бензин, звука на ревящи двигатели– това е вашето събитие. Очаква се истински спектакъл, а публиката ще бъде част от историята.

Програмата на събитието може да видите на следния линк –

Six Days Crazy Job / Календар 2025 – BG-X Enduro Championship | Български Екстремен Ендуро Шампионат

