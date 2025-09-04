Въвежда се едноседмично ограничение на движението по участък от централен старозагорски булевард

Община Стара Загора апелира към водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание

Община Стара Загора уведомява гражданите, че в периода от 9 септември 2025 г., вторник, до 15 септември 2025 г., понеделник, по бул. „Славянски“ ще се извършват дейности по санитарна резитба на дървесна растителност.

За осигуряване на безопасността на движението и работните екипи ще бъдат приложени временни ограничения на движението в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“.

Призоваваме всички водачи на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движението в посочения период!

Община Стара Загора благодари за съдействието.

