Въвежда се едноседмично ограничение на движението по участък от централен старозагорски булевард
Община Стара Загора апелира към водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание
Община Стара Загора уведомява гражданите, че в периода от 9 септември 2025 г., вторник, до 15 септември 2025 г., понеделник, по бул. „Славянски“ ще се извършват дейности по санитарна резитба на дървесна растителност.
За осигуряване на безопасността на движението и работните екипи ще бъдат приложени временни ограничения на движението в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“.
Призоваваме всички водачи на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват въведената временна организация на движението в посочения период!
Община Стара Загора благодари за съдействието.