Въведение Богородично в Стара Загора

С празнично вечерно богослужение започна отбелязването на Въведение Богородично.

То беше отслужено от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан в едноименния храм в престолния град на епархията. Утре в 9:00 часа, отново там, ще започне архиерейската света литургия. След нея ще бъде изнесена беседа на тема „Православната християнска младеж“. Приканват се благочестивите християни да вземат молитвено участие, за да влязат в радостта на празника. 



