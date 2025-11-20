Въведение Богородично в Стара Загора

С празнично вечерно богослужение започна отбелязването на Въведение Богородично.

То беше отслужено от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан в едноименния храм в престолния град на епархията. Утре в 9:00 часа, отново там, ще започне архиерейската света литургия. След нея ще бъде изнесена беседа на тема „Православната християнска младеж“. Приканват се благочестивите християни да вземат молитвено участие, за да влязат в радостта на празника.









