Въведен е 50-минутен коридор за пропускане на автомобили от Румъния към България през Дунав мост при Русе – Гюргево 

50-минутен коридор на пропускане на леки и товарни автомобили от Румъния към България през Дунав мост при Русе – Гюргево ще бъде осигурен в следващия час, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който е на място. Той каза още, че към момента опашката от коли на румънска територията е около 2 км. Мярката идва на фона на изключително интензивния трафик от северната ни съседка насам. Припомняме, че заради празниците в Румъния вчера беше неработен ден и множество румънци избраха да почиват по родното ни Черноморие или да отидат до гръцките курорти. Прогнозите са за преминаване на над 7000 леки автомобила на ден и то само в едната поска. При необходимост и при липса на трафик от България към Румъния мярката ще бъде повторена и през следващите часове. От утре се очаква трафикът да се увеличи драстично от България към Румъния, като пикът най-вероятно ще е след 14.00 часа. Затова по искане на областния управител бяха предприети редица мерки. Още от вчера всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния, на които водачите на леки автомобили могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението, работят постоянно. Целта е да няма забавяне при заплащането на таксата за преминаване през съоръжението. Същевременно при намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция „Митници“ ще се пусне допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. По думите на Драганов това ще е след полунощ през следващите няколко дни, защото тогава е най-малък броят на преминаващите леки коли. Същевременно от страна на Гранична полиция трафикът продължава да се управлява според неговата интензивност, т.е. е въведено т.нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства. С приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи коли. Именно затова най-вече в неделя и понеделник с предимство се предвижда да преминават автомобилите от България към Румъния. Драганов посочи, че 10 екипа на Областната дирекция на МВР патрулират по пътищата в региона, така че да не допусне блокиране на основните пътни артерии в града и областта. Същевременно има и допълнителни екипи на Регионална дирекция „Гранична полиция“ и БГТОЛ. От вчера от 14.00 часа при необходимост се спира тежкотоварният трафик в района между гара Бяла и град Бяла и съответно поетапно сепропуска към Русе. При голямо увеличение на трафика камионите над 3.5 тона ще бъдат спирани и в района на магазин „Метро“, но в платното към Русе, т.е. от хижа „Приста“ до пътната връзка на бул. „България“ с бул. „Трети март“.

