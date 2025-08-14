четвъртък, август 14, 2025
Във връзка с настъпила повреда, временно до подземните контейнери за смет са поставени съдове тип „бобър“

Община Шумен работи по отстраняване на възникнала повреда в специализирания автомобил за сметосъбирането от подземните контейнери.

По тази причина те няма да бъдат обслужвани днес, четвъртък, 14 август.

До отремонтирането на повредата, до всеки подземен контейнер временно са поставени съдове тип „бобър“, които се обслужват два пъти дневно.

Незабавно е предприет ремонт на специализирания автомобил.

Очаква се възможно най-бързо да се възстанови обичайният режим на обслужване, като се работи в спешен порядък.

Общината призовава гражданите да пазят чистота около временните контейнери и благодари за разбирането.

