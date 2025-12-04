Във Видин откриха форум посветен на модерните подходи в образованието

Днес, 4 декември 2025 г., в Конферентния център на Областна администрация Видин, областният управител г-жа Ани Арутюнян взе участие във форум на тема: „Новият човек в образованието“ с модератор проф. д-р Надя Миронова – декан на факултет „Управление и администрация“ в УНСС.

По време на събитието областният управител подчерта необходимостта от използването на иновативни образователни ресурси и значението на дигиталните умения в ерата на технологичното развитие за модернизацията на българската образователна система. „Вярвам, че новият човек в образованието, като продукт на динамичния свят, е образът на бъдещето и необходимостта на настоящето. Той е отговорът на предизвикателствата – гъвкав, инициативен и адаптивен, притежава критично мислене и лидерски качества, а също така умее да разпознава индивидуалните потребности и да създава среда, в която всеки може се развива според потенциала си“, заяви г-жа Арутюнян.

Форумът, организиран от Сдружение „Заедно за бъдеще“, обществената платформа „Мисия 100“ и Регионалното управление на образованието във Видин, събра директори, учители и експерти от образователните институции в областта. На него д-р Кристиан Кръстев, проф. д.н Илин Савов и Мартин Ганчев представиха презентации, свързани с новостите, предизвикателствата и сигурността в епохата на дигиталната революция.

Facebook

Twitter



Shares