Във Варна започват курсовете за начално обучение по ледени спортове за деца

От 23.09.2025 г. (вторник) желаещите могат да се запишат на касата на Ледената пързалка

Записването за курса по „Начално обучение по кънки на лед“ за деца от 4 до 8 години и курса по „Начално обучение по хокей на лед“ за деца над 5 години започва на 23.09.2025 г. (вторник), съобщават от общинското предприятие „Спорт-Варна“. Записването се извършва на касата на Ледената пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Таксата за участие в курса по е 10 лв., а самите тренировки са безплатни.

Началните дати на курса и клубовете, участващи в програмата, са както следва:

„Клуб по ледени спортове – Одесос” – от 29.09.2025 г.

Понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.

„Клуб по ледени спортове – Варна” – от 30.09.2025 г.

Вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.

„Спортен клуб по хокей на лед Варна” – от 01.10.2025 г.

Сряда и петък от 19:15 ч. до 20:15 ч.

„Спортен клуб по хокей на лед Варна-Скейтс ” – от 04.10.2025 г.

Събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.

Лице за контакт: Борис Георгиев – организатор

тел.0886/556 353

