Във Варна ще се проведе Академия за професионалисти от системата за превенция на асоциалното поведение на децата

Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Варна (ОКБППМН), организира „Академия за професионалисти от системата за превенция на асоциалното поведение на децата в Република България“.

Събитието ще бъде официално открито от 10:00 ч., на 14.10.2025 г. (вторник), в конферентния център на хотел „Черно море“. Участие в него са заявили над 120 професионалисти от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от цялата страна.

Академията е създадена в отговор на поетия към Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) ангажимент, за ускоряване на процесите по въвеждане на Превенцията като работещ модел за работа с детското девиантно поведение.

Акцент в програмата са темите „Невробиология на зависимостите“ с лектор проф. д-р Снежа Златева – ръководител на Клиника по интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии в МБАЛ– ВМА Варна, „Медиацията, като способ за решаване на спорове. Училищна, съдебна, трансгранична семейна медиация по казуси от Хагската конвенция“ с лекторите от Институт „Итера“ Лиляна Барганска (медиатор, обучител по медиация, юрист) и Венета Иванова (медиатор, обучител по медиация, психотерапевт – с пилотно въвеждане на медиация в училище).

Facebook

Twitter



Shares