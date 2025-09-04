Във Варна организират турнири по канадска борба, дартс и лека атлетика за хора с увреждания

На 8 и 9 септември във Варна ще се проведат поредните спортни турнири по канадска борба, дартс и лека атлетика за хора с увреждания.

Инициативата цели участниците да се докоснат до спорта и да усетят, че могат да бъдат пълноценни и активни в обществото. Организатори са СК за хора с увреждания „Икар“ и СК по канадска борба „Арм Стронг“, със съдействието на Община Варна.

Събитията тази година ще се състоят в хотел „Камчия“ в курортен комплекс „Златни пясъци“, като се очаква участие на над 50 състезатели от различни градове в страната. На 8 септември от 14:00 до 18:00 ч. ще бъде турнирът по канадска борба. Надпреварата ще бъде своеобразна генерална репетиция за юбилейното 30-то световно първенство по канадска борба за хора с увреждания, което ще се състои през септември 2025 г. в курорта „Албена“.

На следващия ден, от 14:00 до 18:00 ч., в хотел „Камчия“ ще се проведе турнирът по дартс, а от 11:00 ч. в зала „Локомотив“ ще стартира националният турнир по лека атлетика за хора с увреждания. В него ще участват около 70 атлети от 14 клуба в страната, които ще се състезават в дисциплините бягане на 100 и 200 метра, дълъг скок, хвърляне на диск и тласкане на гюле.

Проявата се реализира с подкрепата на Община Варна и Министерството на младежта и спорта. Сред официалните гости ще бъдат председателят на федерацията по спорт за хора със зрителни увреждания Иван Янев и главният експерт в общинската спортна дирекция Пенка Анастасова.

