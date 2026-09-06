Васил Терзиев: Вместо да чертаем поредната разделителна линия, да намерим начин да изтрием една

„Вместо да чертаем поредната разделителна линия, нека намерим начин да изтрием една такава.“

С този призив кметът на Столичната община Васил Терзиев се обърна към гражданите и политиците по време на тържественото отбелязване на 141 години от Съединението на България. По думите му празникът е повод не само да си припомним историческия подвиг на българите, но и да се замислим какво всеки един от нас може да направи, за да бъде обществото ни по-обединено.

„Как ще направим избора вместо грозна дума към политическия опонент да проявим разбиране? Вместо да отричаме правото на всички да бъдат различни, да пробваме да ги разберем, за да можем да стигнем до нещо, което надгражда нашите виждания“, каза Терзиев.

Той подчерта, че усилията за повече разбирателство и единство не трябва да се ограничават до един празничен ден, а да бъдат част от ежедневните ни избори.

„Всичко това трябва да го правим всеки ден и зависи от всеки един от нас, за да изпълним завета на тези хора, които са пролели кръвта си, за да можем да бъдем днес свободни и да имаме възможност да правим тези избори“, заяви кметът.

Терзиев изрази и увереност, че всеки ще си тръгне от церемонията с решението да направи поне едно значимо нещо за по-единно общество.

„Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си оттук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно още по-хубаво бъдеще за нашите деца-нашата най-голяма кауза“.

По думите му бъдещето на страната е обща кауза, която може да бъде постигната само чрез съвместни усилия. „Нашата най-голяма кауза можем о заедно да направим, когато работим като един отбор – за една България просперираща, мъдра и такава, в която гласът и делата на всеки един от нас имат огромно значение“, посочи Терзиев.

Кметът на София отбеляза, че Съединението остава една от най-светлите дати в българската история – пример за силата на общата воля и способността на българите да постигат големи цели, когато действат заедно.

Тържествената церемония по повод 141 години от Съединението на България се състоя пред мавзолея-костница на княз Александър I Батенберг. На нея присъстваха министрите Наталия Ефремова, Велислава Петрова и Иван Василев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметовете на Столичната община в направление “Култура и туризъм” Ирина Дакова и в направление „Сигурност“ Лъчезар Милушев, народни представители, общински съветници и граждани.

Слово по повод празника произнесе и Марио Мишев от Сдружение „Българска история“, който припомни подвига на младите българи, осъществили Съединението преди 141 години.

В програмата участваха Националната гвардейска част, вокална формация „Българи“ и актрисата Силвия Лулчева. Венци и цветя поднесоха много общественици и граждани.

Церемонията е част от Календара на културните събития на Столичната община.