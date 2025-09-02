Васил Терзиев: Възложих проверка на „Столичен електротранспорт“ за изясняване на причините, довели до дерайлиране на трамвая

Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората.

Най-важното е, че няма пострадали граждани“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. Столичният кмет е разпоредил проверка на „Столичен електротранспорт“ и е изискал пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая.

„Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения, – каза още кметът. – Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на Прокуратурата.

Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност“, коментира още Терзиев.

