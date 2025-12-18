Васил Терзиев: В момента има сериозни усилия опозицията да бъде маргинализирана

“Държавата лишава София от средствата, които ни се полагат, за да изглеждам като неуспешен кмет”



„В момента има сериозни усилия опозицията да бъде маргинализирана.“ Това заявява кметът на София Васил Терзиев в репортаж, излъчен тази седмица по на двете обществени радиостанции – в Германия и Австрия, посветен на политическата криза в България, масовите граждански протести и натиска върху местната власт.

Репортажът проследява двуседмичната протестна вълна в България, довела до оставката на правителството, както и по-дълбоките причини за общественото недоволство – корупция, непрозрачно управление и концентрация на власт. Репортажът разглежда ролята на различни политически и икономически фактори и поставя особен акцент върху начина, по който тези процеси се отразяват на местната власт.

В този контекст кметът на София Васил Терзиев е представен от кореспондента като един от местните лидери, които са подложени на постоянен политически и институционален натиск. В материала се посочва, че той е безпартиен ИТ предприемач, избран през 2023 г. и че още от началото на мандата си работи в условия на силно ограничена подкрепа и блокиране на политики.

Според Терзиев натискът рядко е директен и често се упражнява чрез хората около него и чрез институционални механизми. „Когато не можеш да намериш слабо място у някого, се насочваш срещу екипа му. В момента има сериозни усилия опозицията да бъде маргинализирана“, казва кметът на София в интервюто.

Репортажът обръща внимание и на структурните проблеми във финансирането на общините. „Ние сме единствената страна в ЕС, в която нула процента от местните данъчни приходи остават в общините. Всички пари отиват в българското централно правителство и след това се преразпределят. А ние получаваме особено малко средства, защото искат да изглеждам като неуспешен кмет,” казва Терзиев.

„За София и трите други най-големи общини са предвидени 50 милиона евро годишно за инфраструктура, а през 2025 г. получихме само няколкостотин хиляди евро, въпреки че в София живее една четвърт от населението на България.“

В материала се разглежда и натискът върху управлението на града чрез ключови обществени услуги, включително проблемите със сметосъбирането в отделни райони на София след изтичане на договори и провалени обществени поръчки. Репортажът описва как икономически интереси и криминални действия усложняват работата на общината и пряко засягат гражданите.

В заключение репортажът представя ситуацията в София като пример за по-широкия сблъсък между гражданския избор и утвърдени зависимости в управлението на страната. Именно на местно ниво най-ясно се вижда дали демократичният мандат на избраните представители ще бъде уважен или подменен чрез политически, институционален и икономически натиск.

