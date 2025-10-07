Васил Терзиев: Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята

Кметът на София Васил Терзиев направи емоционално обръщение по повод кризата със сметопочистването в райони „Люлин“ и „Красно село“, дефинирайки случващото се като фундаментален сблъсък между старото статукво и желанието на гражданите за промяна.

Терзиев подчерта, че цената на битката е независимостта на града от опитите за изнудване.

Сблъсък на светове и отказ от статуквото

Кметът Терзиев заяви, че е избрал най-трудния път – да се противопостави на модела, който десетилетия наред е диктуван от малцина с влияние.

„Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост,“ заяви Терзиев.

Той допълни, че е можел да остави нещата „да се случват, както са се случвали досега,“ но е избрал да не позволи на тези сили „да извият ръцете на софиянци и сега.“

Битката е на гражданите, не на политиците

Кметът категорично отхвърли тезата, че кризата е негова лична политическа битка, като подчерта, че устойчивото бъдеще на града е залогът.

„Тази битка не е моя. Тя е на всеки човек, който не иска да живее в лъжа, в страх и в бедността, която те произвеждат. На всеки, който иска да бъде гражданин, а не поданик,“ подчерта Терзиев.

Мобилизация и възраждане на общността

Терзиев изрази силна обнадежденост от реакцията на обществото, като посочи, че градът се събужда. Той даде за пример мобилизацията в екипа на Общината, сред доброволците и сред гражданите, които почистват и помагат.

Кметът отбеляза, че системното мачкане е накарало обществото да забрави какво означава да си общност, но „последните дни ми дават надежда, че това чувство се връща.“

„Видях квартали, в които хората сами организираха почистване, докато чакаме фирмите, които се опитват да изнудят и подчинят града. Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо. Това е София, в която вярвам.“

Сила срещу страх

В заключение, Васил Терзиев призова гражданите да не се поддават на страха и апатията, тъй като това е единственото, на което разчита „противникът“.

„Противникът не е толкова силен, колкото изглежда. Той просто разчита на едно – да сме разединени, уплашени и обезверени…. Днес имаме избор – да се откажем и да позволим на страха… да ни смачкат отново, или да изберем да бъдем граждани, които вярват, че промяната започва от нас самите.“

Терзиев завърши с призив за общност и достойнство: „Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат – общност, достойнство и вяра. Един народ. Един избор – да не се предаваме.“

