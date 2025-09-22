Васил Терзиев: Столицата ни трябва да бъде жив символ на независимостта – със своето развитие, със своите хора, със своя дух

Днес отбелязваме една от най-светлите дати в българската история – 22 септември 1908 г., денят, в който България обявява своята независимост.

Преди 117 години, във Велико Търново – старата столица на българските царе – княз Фердинанд прочита Манифеста за независимостта в църквата „Св. Четиридесет мъченици“. С този акт България заявява пред света, че е свободна и равноправна държава, че съдбата ѝ зависи единствено от нейния народ. Това каза кметът на Столичната община Васил Терзиев в приветствено слово пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“.

Васил Терзиев посочи също: „Нека си спомним – тогавашна България е била млада, но вече достатъчно уверена, че може да поеме отговорността да бъде независима. Това е резултат не само от усилията на политиците и дипломацията, но и от саможертвата на поколения българи – от борбите на нашите възрожденци, от кръвта, пролята в Априлското въстание, от жертвите на освободителната война.“

„Независимостта е естественото продължение на свободата. Свободата ни беше извоювана с цената на огромни жертви. Но независимостта – тя беше извоювана с мъдрост, решителност и кураж. Днес, повече от век по-късно, можем да кажем, че този дух е жив. България е част от европейското семейство, София е столица, която носи пулса на една модерна държава. Но нашият дълг, на всеки един от нас, остава същият – да бъдем достойни за онези, които направиха възможен този ден.“, заяви също столичният кмет.

По думите на Терзиев „столицата ни трябва да бъде жив символ на независимостта – със своето развитие, със своите хора, със своя дух. Независимостта не е просто историческа дата, тя е отговорност. Отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна. Отговорност да даваме пример на следващите поколения, че България може и трябва да върви напред със самочувствие и вяра.“

Васил Терзиев се обърна към присъстващите граждани – „На този ден нека сведем глава пред паметта на героите, но и да вдигнем поглед напред – към бъдещето, което зависи от нас. Нека бъдем единни, защото само заедно можем да бъдем истински свободни.“

На тържествената церемония присъстваха председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, заместник-кмета по екология Надежда Бобчева, Областния управител Стефан Арсов, общински съветници, народни представители, евродепутати, граждани.

В програмата за празничното честване участваха Националната гвардейска част, вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева, Софийският духов оркестър към Общински културен институт Дом на културата „Искър“ с диригент Васил Делиев. В програмата бяха изпълнени песни с участието на танцов ансамбъл „Средец“ и танцов ансамбъл „Здравец“ към Общински културен институт Дом на културата „Средец“, музикантите от Софийския духов оркестър изпълниха хора̀та на Дико Илиев.

Честването се организира от Столичната община и е част от Календара на културните събития на София.

