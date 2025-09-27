Васил Терзиев провери на място: Модернизацията на театър “София” ще приключи в срок

През 2026 година общинският театър ще отбележи своята 60-та годишнина в обновената сграда

В началото на декември 2025 г. ще приключат дейностите по оборудването на театър „София“. Очаква се от началото на новата година театърът да отвори отново врати и да посрещне своята публика в изцяло обновена и модернизирана сграда.

„Много хора казваха, че няма да стане, че ще загубим милиони левове финансиране, но с общи усилия успяхме завършим проекта. Спасихме европейското финансиране и дадохме нов живот на театъра. Благодаря на екипа на заместник-кмета Никола Лютов, че успя да спази сроковете и да защити проекта“, каза кметът Васил Терзиев при проверка в сградата. Заедно с него на обекта бяха заместник-кметовете по „Култура, образование, спорт и младежки дейности” Благородна Здравкова, по „Обществено строителство“ Никола Лютов, както и директорът на театър „София“ Ириней Константинов и общинският съветник Веселин Калановски.

„За да не се губи време, някои декори, озвучителна и друга техника сега ще бъдат прехвърлени в част от складовите помещения на сградата. Още не мога да повярвам, че прекрачваме прага на обновения театър”, каза Ириней Константинов. Той информира, че трупата ще започне репетиции за „Покана за вечеря“ в камерна зала, където има възможност да се работи, а за спектакъла „Госпожа Министершата“ ще бъде заснет клип в сградата на общинския театър.

През 2026 година театър „София“ ще отбележи своята 60-та годишнина в новата сграда с постановката „Корени“ на Леон Даниел и режисьор Маргарита Младенова, заяви също Ириней Константинов.

„При ремонта е запазена характерната фасада и облика на сградата, но тя е модернизирана – с ново фасадно осветление, сценично оборудване, озвучителни и осветителни системи, обновени зали и фоайета, повишена енергийна ефективност и по-добра достъпност за всички зрители. Така надявам се най-големият общински театър в столицата да посрещне публиката си в съвременна културна среда”, посочи Никола Лютов.

Сградата на най-големия общински театър не е обновявана от повече от 40 години. Ремонтът на театър „София“ се изпълнява по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и съфинансиран от бюджета на Столичната община. Общината спази крайния срок за приключване на строително-монтажните дейности – 31 юли 2025 г. Благодарение на изпълнения срок от общината са спасени европейски средства в размер на близо 10 млн. лв.

Съгласно одобрената документация, окончателното завършване на обекта е планирано за декември 2025 г. Така обновеният театър ще може да отвори врати в началото на 2026 година.

Сградата на театъра цялостно се модернизира: с повишена енергийна ефективност; извършен ремонт на покрива, подменена дограма, цялостна климатична инсталация, ВиК и отоплителна инсталации; обновени са фоайетата, централната и камерната зала; ремонтирани са гримьорните, административните и санитарните помещения; подменени са сценичното оборудване и техническите системи.

В рамките на ремонта са съхранени всички орнаменти, характерни за специфичния облик на фасадата на сградата. Модернизират се техническите съоръжения, които се неразривна част от реализацията на театралните постановки. Разработен е и интериорен проект – с цел съхраняване на автентичния вид на сградата на театър „София“ и за запазване на част от оригиналните елементи в интериора ѝ, както и за постигане на красива, безопасна и общодостъпна среда.

Удължаването на сроковете бе необходимо, поради възникнали непредвидени дейности и нужда от изготвяне на липсващи интериорни проекти, както и поради липсата на валиден лиценз на фирмата за строителен надзор, и неблагоприятни метеорологични условия за изпълнение на строителни дейности на открито.

По време на строителството се изпълниха допълнителни дейности като реставрация на оригинални гипсови орнаменти в централното фоайе, ново покривно остъкляване, фасадно осветление, изграждане на нова абонатна станция и надграждане на трафопост, необходимо за професионалните системи за озвучаване и осветление. Монтирана е и вертикална платформа за достъп на хора с увреждания. Много от дейностите липсваха в проекта и това наложи допълнителното им включване и осигуряване.

За обекта бе подписан Констативен акт (Образец № 15) съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ. Документът бе изпратен на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014–2020, който одобри изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ и удължаване на неговия срок. Така крайният срок за завършване на дейностите по договора е определен за 19 декември 2025 г.

