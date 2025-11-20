Васил Терзиев представя годишния отчет на Столична община за втората година от своя мандат

София пое по своя път – на решителни реформи за растеж и градеж, каза кметът



Кметът Васил Терзиев ще представи днес годишния отчет на Столична община за 2025 г. – втората година от своя мандат. В присъствието на екипа на общината, ключови партньори, граждански и браншови организации и представители на медиите, той и заместник-кметовете ще обобщят резултатите от реализираните политики на специално събитие с тематични панели.



„София пое по своя път. Път на решителни реформи. Трудни, но правилни решения за растеж и градеж“, коментира Васил Терзиев. ”Тази година доказа, че София не е сама. И няма сила, която да спре град, в който хората стоят твърдо зад трудните, но правилни решения. Продължаваме по пътя, който столичани избраха и няма да се отклоним.”



Отчетът вече е публикуван на сайта на Столична община и в рамките на 166 страници, подробно обхваща напредъка в 4 стратегически направления. Ето някои от акцентите в документа:

1. Децата на София. София разшири капацитета на детските градини с над 2 600 нови места за две години, като само през 2025 г. са създадени 1 365 нови места, намалявайки недостига с над 15%. Паралелно започна мащабна трансформация на училищата, която да ги превърне в сърцето на квартала и да създаде условия за преминаване към едносменен режим с модерна инфраструктура и инвестиции в здраве, безопасност и по-сигурна среда за децата. Грижата за децата включва още профилактични здравни програми, подобрено хранене, по-добра пътна маркировка и активно видеонаблюдение около учебните заведения.

2. Модерна София. Градът ускорява модернизацията си с мащабно разширяване на метрото. До 2027 г. ще бъдат добавени 10 нови метростанции, нови влакове и по-кратък интервал на движение (2–4 минути), с очакван дневен пътникопоток от 650 000 души – повече от 45% от общия пътникопоток на столицата. Изградени са вече няколко ключови пътни връзки – ул. “Опълченска”, моста на “Бакърена фабрика”, бул. “Стамболийски”, три улици в Малинова долина и др. Обновена е градската среда с 95 хил. кв. м. ремонтирани тротоари, дигитализирани са 30% от уличното осветление. София вече се бори решително с вандализма, над 2200 камери за сигурност вече следят за реда, 6 за скорост и още 20 са в подготовка. В общинските болници са вложени над 9 млн. лв. за нова апаратура и обновени отделения, което гарантира по-точна диагноза, по-бързо лечение и по-достъпна грижа за софиянците.

3. Зелена София. София става по-зелена и устойчива с по-чист въздух, реформи в управлението на отпадъците и повече свързани природни пространства. За втора поредна година София спазва европейските норми за финни прахови частици, концентрацията на азотен диоксид е намаляла с 10% в сравнение с предходната. Столична община инвестира рекордните близо 60 млн. за зелени площи, вкл. за разширяване. Заводът за отпадъци отчете рекордни приходи и рекордно производство на гориво (RDF).

4. Заедно в София. Столична община включи гражданите в управлението на над 5 млн. лв. бюджет – в „Идеи за града“ жители и сдружения предлагат проекти за подобряване на кварталите и целия град. 72% от избраните през 2024 г. проекти вече са изпълнени или са в процес на реализация. Доброволци, творци и жители от всички райони преобразяват подлези, спирки и паркове, превръщайки улиците в сцени, а кварталите – в общности, с което градът става по-топъл и приобщаващ.



Линк към отчета:

​​​​​​Отчет на Столична община ноември 2024 – ноември 2025



Кметът Терзиев поема ангажимент, че през следващата година София не просто ще продължи, а ще ускори развитието си като модерен, зелен и гостоприемен град за своите жители, гости, бизнеса и всички, които вярват в неговото бъдеще.



Представянето на отчета ще започне в 15:00 ч. и ще бъде излъчено онлайн на страниците във Фейсбук на Васил Терзиев и Столична община.

Facebook

Twitter



Shares